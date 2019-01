Clujenii ii pot scrie lui Emil Boc despre ce ii enerveaza in oras

Ziare.

com

Emil Boc a declarat, marti, ca el singur are acces si parola la adresa respectiva si ca redirectioneaza mesajele serviciilor de specialitate din Primaria Cluj-Napoca."Am luat decizia de a propune clujenilor si o alta modalitate de comunicare cu cetatenii, alaturi de aplicatia MyCluj, de sesizarile pe site-ul Primariei Cluj-Napoca, de cele pe Facebook, astfel incat am infiintat o adresa de email,, la care doar eu am acces si doar eu am parola.Ii invit pe clujeni sa scrie lucruri punctuale, marunte, care ii enerveaza in oras, pe care le-au vazut si ii deranjeaza si care pot fi imbunatatite repede, cu bani putini. Eu sunt cel care redirectionez aceste sesizari catre serviciile de specialitate din primarie si carora le cer rezolvarea lor.", a spus Boc.Acesta a subliniat ca, personal, a fost deranjat ca a primit o sesizare la sfarsitul anului trecut legata de faptul ca o persoana nu putea sa isi inmormanteze o ruda decedata deoarece i s-a transmis ca groparii nu lucreaza decat dupa 3 ianuarie."Cum este posibil asa ceva? Este un lucru care te enerveaza, ca cetatean. Sau mergi la Finante si nu ai unde sa gasesti un copiator pentru documentele solicitate si trebuie sa umbli jumatate din oras. Sau plati care se pot efectua electronic, dar care se fac tot la ghisee.Un alt lucru enervant este o lucrare proasta pe un trotuar, din cauza careia un cetatean face o entorsa la picior, sau ca zapada nu a fost ridicata asa cum trebuie la o trecere de pietoni. Este un lucru marunt, dar care derajneaza", a explicat primarul Clujului.Emil Boc a precizat ca, marti, in prima zi de functionare a adresei de mail, a primit cateva zeci de mesaje din partea clujenilor care i-au semnalat diverse probleme, cum ar fi faptul ca validatoarele de bilete din mijloacele de transport in comun nu functioneaza tot timpul sau ca sunt capace de canal nealiniate la nivelul strazii.