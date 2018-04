Clujul are mai nou autobuze cu Wi-Fi, camere video si sistem audio de informare a nevazatorilor

Ziare.

Directorul Companiei de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca, Liviu Neag, a declarat, la prezentarea autobuzelor, ca noile vehicule costa peste 300.000 de euro bucata si sunt dotate cu motoare Euro 6, care au cel mai scazut grad de poluare."Am pus in circulatie 15 autobuze articulate de tip Mercedes, de ultima generatie, cu motoare Euro 6, cel mai scazut grad de poluare, au un consum redus de carburant, costul unuia fiind de peste 300.000 de euro. Noile autobuze au 18 metri lungime, sunt dotate cu aer conditionat, Wi-Fi, camere video interior si exterior, trapa pentru carucioare rulante, folosite de persoanele cu dizabilitati, dar si pentru landouri de bebelusi.In premiera, sunt echipate cu un sistem audio de informare a nevazatorilor aflati in statii. Este instalat un difuzor audio la exteriorul primei usi din fata de unde o voce va anunta la intrarea in statie numarul liniei si directia spre care se indreapta. In plus, in interior, autobuzele sunt dotate cu panouri care afiseaza succesiv statiile de transport in comun", a spus Neag.Potrivit acestuia, noile autobuze au 144 de locuri, din care 39 pe scaune, si urmeaza sa deserveasca liniile lungi din oras.Primarul Emil Boc a declarat, la randul sau, ca, pentru Primaria clujeana, cresterea confortului clujenilor in mijloacele de transport in comun reprezinta una dintre cele mai importante prioritati."Dorim sa modernizam flota de transport public, sa prioritizam transportul in comun din oras si sa oferim conditii civilizate. In luna mai vom avea primele autobuze electrice, avem o comanda de pana la 40 astfel de autobuze, si se deruleaza o procedura de licitatie pentru achizitionarea a 22 de tramvaie si a altor 60 de autobuze si troleibuze. Transportul public reprezinta viitorul mobilitatii urbane a Clujului. Vrem sa construim un oras pentru clujeni, pentru cetateni, nu pentru masini", a spus Boc.Odata cu introducerea in circulatie a noilor autobuze din dotarea parcului auto al CTP vor fi scoase, treptat, din trafic autobuzele mai vechi.La nivelul Clujului sunt 40 de linii de autobuz si 22 de linii de transport metropolitan, spre localitatile limitrofe.