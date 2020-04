Cum arata prima strada smart din Romania (Foto)

Foto: Facebook/Emil Boc

"Am verificat astazi stadiul lucrarilor la str. Molnar Piuariu, proiect cu finantare europeana ce presupune reamenajarea completa a tronsonului dintre strazile Fabricii de Zahar si Dambovitei, cuprinzand intersectia cu str. Teleorman. Investitia vizeaza crearea unui culoar pietonal modern, cu prioritizarea mijloacelor de transport nemotorizate", a scris Emil Boc pe Facebook. El a precizat ca se vor planta inca 48 de arbori noi si ca va fi instalat mobilier urban modern, ce permite incarcarea telefoanelor mobile sau tabletelor prin porturi USB, precum si doua statii de incarcare rapida pentru masini electrice, cu cate 2 locuri fiecare.De asemenea, se instaleaza un nou sistem de iluminat, inteligent, cu tehnologie LED si un sistem de irigare cu senzori.Emil Boc a punctat cateva idei ale proiectului:- reorganizarea strazii prin eliminarea diferentelor de nivel intre spatiul exclusiv pietonal si spatiul carosabil;- refacerea intregii suprafete de calcare;- reorganizarea intersectiilor;- plantarea a 48 de arbori noi, arbusti;- accesibilizarea spatiului public pentru persoanele cu dizabilitati si protectia acestora (pavaje cu marcaje tactile integrate)- propunerea unui concept de mobilare urbana modern si coerent adaptat specificului strazii/zonei;- lucrari pentru asigurarea iluminatului public si de siguranta modern si performant care sa permita cresterea eficientei energetice;- lucrari pentru iluminat festiv, iluminat arhitectural, telegestiune, evenimente publice;- reducerea consumului de energie electrica si implicit a gazelor cu efect de sera (ex. CO2), prin utilizarea unui sistem de iluminat performant, care foloseste tehnologii ce permit reducerea fluxului luminos pentru anumite paliere orare.- imbunatatirea sistemului de colectare a apelor pluviale;- toate elementele infrastructurii edilitare existente si propuse in zona se vor rezolva in sisteme subterane moderne."Am atentionat constructorul cu privire la faptul ca termenul contractual de finalizare a lucrarii este data de 15 mai 2020, iar dupa aceasta data vor fi aplicate penalitati de intarziere, conform contractului. Proiectul este finantat din fonduri europene prin Programul Operational Regional, axa 4.1 si are o valoare totala de 4.3 milioane de lei", a punctat Boc.A.G.