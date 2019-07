Cum arata prima trecere de pietoni cu marcaj orizontal 3D din Cluj-Napoca (FOTO)

Ziare.

Edilul a mentionat ca scopul acestora este sporirea sigurantei trecatorilor."Proiectul pilot a fost avizat de catre Comisia de Circulatie din oras si cuprinde 2 treceri de pietoni din zona Parcului Central care vor avea acest tip de marcaj:- la intersectia strazii Cardinalul Iuliu Hossu cu str. G. Cosbuc - marcata deja- la intersectia strazii Deva cu str. G. Cosbuc - care urmeaza a fi trasata duminica noaptea.Implementarea proiectului s-a realizat cu sprijinul Festivalului Untold si cu ajutorul artistilor Kero si Ocu - artisti care s-au implicat si in realizarea proiectul Arta in curtea scolii.Municipalitatea are in vedere extinderea proiectului si in alte zone din oras daca masura se dovedeste a avea un impact pozitiv in ceea ce priveste acordarea prioritatii de trecere a pietonilor", a scris pe Facebook Emil Boc Edilul a postat si cateva fotografii cu acest marcaj 3D:T.B.