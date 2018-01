Mica Unire: Boc s-a prins in hora cu prefectul si mitropolitul Clujului

Ziare.

Sute de clujeni au participat, miercuri, la Cluj-Napoca, la ceremonia militara si religioasa desfasurata in fata bustului domnitorului Alexandru Ioan Cuza cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane si au asistat la o slujba religioasa, la ceremonia de depunere de coroane de flori si la o defilare militara.Primarul Emil Boc a declarat ca anul 2018 este unul special, pentru ca se implinesc 100 de ani de la Marea Unire, care nu era posibila fara Mica Unire de la 1859, cand s-a realizat prima etapa a fauririi statului national unitar roman prin unirea Moldovei cu Tara Romaneasca."De acolo avem o vorba care este mai actuala ca oricand,", a spus Boc.La finalul manifestarii, conform traditiei, primarul Clujului s-a prins intr-o Hora a Unirii, alaturi de prefectul judetului Cluj, Aurel Chereches, de mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicut, de parlamentari si alte oficialitati locale si judetene.In cursul dupa amiezii, in Piata Unirii din Cluj-Napoca va avea loc un spectacol folcloric, de la ora 20:00 un foc de artificii in Piata Avram Iancu, urmat de cea mai mare Hora a Unirii din istoria orasului, la care sunt asteptati mii de clujeni.Primaria Cluj-Napoca a alocat 75.000 de lei pentru manifestarile de Ziua Unirii Principatelor.Vezi si ce manifestari se mai organizeaza in alte orase ale tarii