Primaria lui Boc curata peretii de grafitti cu un aparat unic in Romania (Foto)

"Primaria Cluj-Napoca a achizitionat si receptionat acest aparat modern, unic, cred, in Romania, care curata grafitti, curata marcaje si indicatoare de circulatie sau pete de ulei de pe borduri si trotuare. Isi propune sa ajute la curatarea cladirilor de grafitti si alte mizerii. Este un mijloc complet nepoluant, nu foloseste niciun fel de substante chimice.Am achizitionat acest echipament pentru a preveni si descuraja pe cei care utilizeaza tehnica de grafitti in spatii neautorizate, spunandu-le ca daca vor face in continuare acest lucru, amenzile se vor aplica la nivelul maxim si, pe langa suportarea contravalorii pentru refacerea cladirii, vor suporta si rigorile prevazute de legea contraventionala, intrucat este afectata dimensiunea estetica a orasului", a declarat, miercuri, primarul Emil Boc, cu ocazia primei folosiri a instalatiei.Aparatul a costat aproape 250.000 de lei.Emil Boc a mai spus ca ofera amatorilor de grafitti doua solutii: proiectul "Arta in curtea scolii", care permite desenarea peretilor unor unitati scolare, precum si alte spatii care vor fi destinate artei grafitti.