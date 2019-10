Primaria Cluj-Napoca vrea sa introduca, in cel mult doi ani, autobuze fara soferi

Ziare.

com

Reprezentantii Primariei Cluj-Napoca spun ca intr-un an sau cel mult acest lucru va deveni realitate pe strazile din oras."Propunem o linie zero in zona centrala a orasului, care sa fie deservita de un autobuz autonom. Un proiect care deja se testeaza in unele orase europene cum ar fi Viena, Lyon sau Paris. Intr-unul sau maximum doi ani putem sa testam, sa avem un proiect pilot pe aumite rute bine stabilite si, sigur, pe parcursul dezvoltarii tehnologiei vom putea sa extindem acest proiect pilot", a declarat directorul de dezvoltare al municipalitatii, Ovidiu Cimpean, intr-un interviu acordat pentru EBS Radio, citat de Adevarul Astfel de proiecte sunt deja in desfasurare in orase pecum Paris, Lyon sau Viena. In capitala austriaca, de exemplu, in vara au inceput sa circule astfel de autobuze in cel mai nou si mai modern cartier.Acum, in prima etapa, sunt doua autobuze, deocamdata, ce merg cu o viteza de 8 pana la 12 kilometri pe ora, pot transport cel mult 10 persoane si au un traseu de 10 statii.Intr-o prima etapa exista in autobuz si un operator care, in caz de probleme, preia comanda vehiculului.