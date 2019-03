Primarul Boc s-a luptat si a castigat: Clujul va putea accesa direct fonduri europene prin programul Europa Digitala

proiectul Cluj Innovation City

Cele mai stralucite minti din Europa, celebrate la Cluj-Napoca

"In intalnirea bilaterala cu Comisarul European responsabil pentru economie si societate digitala, dna Mariya Gabriel, am discutat despre posibilitatea de atragere si finantare din fonduri europene a unor importante proiecte din domeniul inovarii.Am prezentat Comisarului European, care se califica pentru finantare in cadrul programului Digital Europe | Europa Digitala", a anuntat joi Emil Boc, intr-o postare pe Facebook In plus, acesta a mai mentionat ca in cadrul intrevederii s-au discutat mai multe aspecte legate de profilul Clujului, oras "consacrat in Europa Centrala si de Est ca hub de cercetare, dezvoltare, inovare si IT".Intrevederea a avut loc cu ocazia desfasurarii,, organizat la Cluj-Napoca de Comisia Europeana in parteneriat cu MCSI si Primaria Cluj -Napoca.Startup Europe Summit este "undedicat ecosistemului de tehnologie si startup-urilor"."Gazduirea unui astfel de eveniment in inima Transilvaniei, Cluj-Napoca ne ofera ocazia de a celebra indrazneala si inovatia celor mai stralucite minti din Europa.. Ingrijindu-le si oferind oportunitati de a testa si de a-si incerca ideile este calea catre Europa de maine, catre slujbele viitorului, unde c(...)Prin acest nou program european, Clujul si Romania vor avea de castigat, pentru ca vom putea accesa direct bani europeni pentru abilitati digitale, utilizarea noilor tehnologii, securitate cibernetica si in special pentru dezvoltarea ecosistemelor de inovare si a startup-urilor", a mai precizat, intr-o postare anterioara pe Facebook, primarul Emil Boc.La summit participa peste- oficiali europeni, antreprenori, profesori, investitori, actori principali in antreprenoriat si inovatie tehnologica din Europa Centrala si de Est, care au ocazia sa se intalneasca astfel cu actori-cheie in ecosistemele de inovare din Europa de Vest.C.B.