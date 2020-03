Iohannis a reclamat la CCR legea de infiintare a Institutului Levantului, condus de Emil Constantinescu

"S-a incalcat jurisprudenta CCR"

Conducerea Institutului ar fi neclara

Solicitarile lui Iohannis

Institutul este condus de la infiintare, din 2016, de fostul presedinte Emil Constantinescu. In octombrie 2019, Constantinescu a fost numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al acestei institutii, pentru urmatorii 5 ani, potrivit unei hotarari adoptate de Senat.OUG nr. 66/2019 care completa Legea nr. 117/2017, adoptata in acest caz de Parlament si trimisa la promulgare, a fost initiata de Viorica Dancila.", sustine seful statului in sesizarea de neconstitutionalitate transmisa presedintelui CCR, Valer Dorneanu.Seful statului arata ca aceasta lege i-a fost transmisa de Parlament spre promulgare pe 11 martie.Presedintele Iohannis indica faptul ca ordonanta are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 117/2017 privind infiintarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului, ""."Analizand preambulul actului normativ si expunerea de motive a proiectului de lege de aprobare a ordonantei de urgenta nr. 66/2019, reiese faptul ca ordonanta de urgenta a fost emisa in considerarea necesitatii 'clarificarii statutului, a regimului de functionare si subordonare, precum si a incadrarii personalului de studii avansate din Romania, in scopul asigurarii conditiilor necesare functionarii in cele mai bune conditii a institutiilor publice, astfel incat sa poata fi atinse obiectivele avute in vedere de legiuitor la infiintarea acestor structuri'. (...)sau realizata pe calea procedurii obisnuite de legiferare", se arata in sesizarea de neconstitutionalitate.Seful statului apreciaza in sesizare ca adoptarea OUG nr. 66/2019 s-a realizat cu incalcarea exigentelor constitutionale si a jurisprudentei CCR."Viciul de neconstitutionalitate extrinsec nu poate fi acoperit prin legea de aprobare a ordonantei de urgenta, motiv pentru care apreciem ca, atat OUG nr. 66/2019, cat si legea de aprobare a acesteia supusa controlului de constitutionalitate sunt neconstitutionale in ansamblu", se mai arata in sesizarea de neconstitutionalitate.El spune ca din aceasta lege rezulta ca Institutul Levantului este o autoritate a administratiei centrale de specialitate si are un caracter autonom."Noul statut al ISACCL - instituit prin modificarile aduse Legii nr. 117/2017 de OUG nr. 66/2019 si, implicit, prin legea supusa controlului de constitutionalitate - nu se poate circumscrie in afara dispozitiilor strict si limitativ prevazute de legiuitorul constituant in cuprinsul prevederilor art. 116 si art. 117 din Legea fundamentala", sustine Iohannis.Seful statului precizeaza ca Legea de aprobare a OUG nr. 66/2019 a fost adoptata cu incalcarea art. 117 alin. (3) din Constitutie, fiind neconstitutionala in ansamblul sau. De asemenea, el arata ca adoptarea de catre Senat, in calitate de Camera de reflectie, si de Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, a legii de aprobare a OUG nr. 66/2019 s-a realizat cu incalcarea competentelor constitutionale prevazute de art. 75 alin. (1) din Legea fundamentala, viciu procedural ce atrage neconstitutionalitatea legii supuse controlului de constitutionalitate, in ansamblul sau.Presedintele Iohannis mai argumenteaza ca norma privind conducerea Institutului este neclara si imprecisa din multiple perspective."In primul rand, este incert numarul membrilor acestui organism de conducere, neprecizandu-se numarul fiecarei categorii de membri.In al doilea rand, fata de forma anterioara modificarilor introduse de OUG nr. 66/2019, s-a eliminat reglementarea referitoare la modalitatea de desemnare a celor 5 personalitati academice straine din randul membrilor Academiei Mondiale de Arta si Stiinta, nefiind clar cui apartine competenta desemnarii acestora.In al treilea rand, este neclar care este numarul de personalitati academice desemnate de presedintele Institutului, iar reglementarea este una lacunara, neprecizand criteriile pentru realizarea acestor desemnari.", se arata in sesizarea de neconstitutionalitate.Seful statului sustine ca reglementarea referitoare la presedintele institutiei este lipsita de claritate si logica, din moment ce chiar acesta numeste unii membri ai Consiliului Stiintific, legea neprecizand care este ordinea realizarii acestor proceduri si ce se intampla in cazul in care functia de presedinte este vacanta, iar Consiliul stiintific este incomplet."Cu toate ca unul dintre motivele enuntate de initiatorii OUG nr. 66/2019 este cel al asigurarii bunei functionari a ISACCL, dispozitiile nu prevad aspecte referitoare la incetarea calitatii de membru al Consiliului stiintific, respectiv incetarea mandatului de Presedinte.Din aceasta perspectiva, dispozitiile anterior mentionate incalca art. 1 alin. (5) din Constitutie, in componenta sa referitoare la calitatea legii", afirma presedintele Iohannis.El sustine ca, din modul de formulare a atributiilor ISACCL, o parte dintre acestea se suprapun cu cele ale altor autoritati publice, interferand cu prevederi ale unor legi aflate in vigoare.Presedintele Klaus Iohannis solicita CCR sa admita sesizarea de neconstitutionalitate si sa constate ca atat Legea privind aprobarea OUG 66/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 117/2017 privind infiintarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului, cat si ordonanta de urgenta aprobata sunt neconstitutionale in ansamblu.