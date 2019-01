Ce inseamna noul Acord de la Elysee in relatia Germania - Franta si ce aduce nou pe scena UE

De ce este necesar un nou acord

Cand presedintele Charles de Gaullle si cancelarul federal Konrad Adenauer au semnat, pe 22 ianuarie 1963, Tratatul de la Elysee, cei doi oameni de stat au pecetluit reconcilierea intre cele doua popoare odinioara "dusmane de moarte". Fostii inamici din ambele conflagratii mondiale au devenit parteneri europeni.Prin acordul de prietenie germano-francez, guvernele de la Bonn si Paris au convenit consultatii cu caracter obligatoriu, o stransa cooperare politica si un schimb la nivel de tineret la scara larga.Mai bine de 8,4 milioane de tineri germani si francezi au luat de atunci parte la un program care le-a permis sa studieze o vreme in tara vecina.Anuntul a fost facut in ajunul jubileului Tratatului de la Elysee: presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul Angela Merkel au negociat anul trecut un nou acord de prietenie germano-francez.Marti, ei intentioneaza sa semneze la Aachen documentul care contine 16 pagini. "Acordul de la Aachen" este menit sa aprofundeze prietenia, sa "ridice relatiile pe o noua treapta", dupa cum se afirma oficial, si sa aduca ameliorari in beneficiul cetatenilor.Aceasta idee nu este noua. Mai ales partea franceza a tot propus o innoire a acordului, chiar daca acesta a tot fost de-a lungul timpului completat printr-o serie de intelegeri suplimentare.Dat fiind ca Tratatul de la Elysee nu face decat sa instituie un proces de cooperare, miza nu este modificarea esentei acordului, ci lansarea unui semnal politic. Guvernele de la Paris si Berlin vor sa abordeze o noua etapa de cooperare germano-franceza si sa pregateasca astfel o reforma a Uniunii Europene.Concomitent, parteneriatul aprofundat este privit ca o declaratie de razboi la adresa populismului si nationalismului in crestere in Europa.Intr-o declaratie comuna, Merkel si Macron au mentionat deja initiative din diverse domenii politice.Astfel, "Acordul de la Aachen" contine in principal extinderea programelor de schimb pentru cetatenii celor doua tari, o cooperare aprofundata in politica europeana, externa si de securitate, precum si integrare economica mai puternica, insotita de masuri comune pentru protectia mediului.Politica pentru refugiati nu este mentionata expres. Astfel, guvernele celor doua tari se mentin in cadrul oferit de Tratatul de la Elysee initial.Intr-o declaratie comuna, parlamentele celor doua tari cerusera deja o mai stransa cooperare intre cele doua popoare, insotita de o lista cu exemple concrete care urmeaza a fi implementate.Intre acestea se numara centre comune de invatare a meseriilor si un centru germano-francez pentru inteligenta artificiala. In plus, printr-un acord parlamentar germano-francez, se vor intari schimburile intre cele doua foruri legislative. Un alt obiectiv al noului acord este aplicarea unitara in cele doua tari a normelor UE.La 55 de ani de la semnarea Tratatului de la Elysee, numarul politicienilor in pozitii de varf care vorbesc limba tarii vecine a crescut. Mai ales presedintele Macron se inconjoara cu numerosi cunoscatori ai limbii germane.Dar evolutia in cele doua societati este total diferita. Numarul celor care frecventeaza cursuri de limba germana in Franta stagneaza la un nivel scazut. Daca pe timpul lui de Gaulle mai bine de jumatate din elevii francezi invatau limba germana la scoala, astazi doar 15% mai fac acelasi lucru.Si in Germania a scazut numarul celor care invata franceza. Responsabile pentru acest recul sunt dominanta limbii engleze si popularitatea de care se bucura mai nou in scolile germane si franceze limba spaniola. De aceea, stimularea invatarii limbii vorbite in tara vecina ocupa un loc central in noul Acord de la Elysee.Germania este pentru Franta principalul partener economic. Iar cele doua economii nationale vor sa coopereze si mai strans. Acordul de la Aachen infiinteaza un spatiu economic franco-german si asigura desfiintarea unor piedici birocratice."Nu doar printr-o piata interna comuna, ci prin reglementari comune in dreptul economic, in dreptul falimentului, al societatilor comerciale, printr-o baza comuna de calculare a impozitului pentru firme ajungem la crezul nostru: impreuna suntem mai buni decat fiecare luat in parte", a declarat pentru DW Andreas Jung, presedintele grupului de prietenie germano-franceza din Bundestag.Vointa de armonizare a cadrului legislativ nu este noua. Deja fostul presedinte Nicolas Sarkozy si Angela Merkel au convenit in 2011 introducerea unui impozit unitar pentru companii in ambele tari.Dar aplicarea conventiei intarzie in continuare, din cauza unor neintelegeri de detaliu.Se poate constata in regiunile de granita Baden si Alsacia cat de dificila poate fi cooperarea economica, fiindca acolo exista pe de-o parte o penurie de personal calificat si pe de alta un somaj masiv. Cele doua regiuni ar putea, data fiind apropierea geografica, sa se dezvolte in comun, in interes reciproc.Dar, in practica, obstacolele sunt inca mari. Fiindca Franta se teme de "concurenta ieftina" din statele din estul UE, a pus la punct o birocratie descurajanta, de care se plang si meseriasii germani. Si pentru ei, piata franceza este practic inchisa.Noul Tratat de la Elysee abordeaza si cooperarea franco-germana in chestiuni de aparare si in lupta impotriva terorismului. Cele doua tari au parcurs deja in aceste domenii un drum lung impreuna.Din 1989 exista o unitate militara comuna, "Brigada Germano-Franceza". Dar de cativa ani aproape ca nu se mai vorbeste despre ea in spatiul public. In viata de zi cu zi a celor doua armate ea nu joaca un rol prea important.Dat fiind ca francezii sunt adeptii interventiilor militare si germanii sunt mai degraba reticenti din acest punct de vedere, este dificila transformarea viziunilor in proiecte concrete. Dar se doreste ameliorarea acestui aspect.Intre altele, Germania si Franta isi asigura asistenta "in cazul unui atac armat" asupra uneia din cele doua tari, inclusiv cu mijloace militare.In privinta exporturilor de armament, partenerii doresc pentru prima data sa stabileasca reguli comune. In timp ce Germania a decis recent stoparea exporturilor catre Arabia Saudita, Franta livreaza in continuare Riadului arme.Prosperitatea este strans legata in secolul 21 de revolutia digitala. De aceea, tarile partenere vor sa impulsioneze aparitia unei "uniuni digitale". Pana acum, aceasta piata este dominata de giganti americani cum ar fi Apple, Google sau Amazon. Germania si Franta ar putea incerca, dupa cum au solicitat deputatii, prin intermediul "Centrului franco-german pentru inteligenta artificiala", sa ajute companiile europene cu subventii de la buget directe sau indirecte.In trecut au mai existat astfel de incercari, dar ele au esuat. Cand Google si-a inceput, dupa anul 2000, marsul triumfal la nivel global, presedintele Frantei, Jacques Chirac, si cancelarul german, Gerhard Schroeder, au initiat dezvoltarea unui motor de cautare franco-german. Insa, la numai un an de la anuntarea intentiei, Germania s-a retras din proiectul Quaero.