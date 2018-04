Bravo, Emmanuel Macron!

Discurs ambitios in engleza

De ce a fost un succes vizita lui Macron

Ziare.

com

In prima parte a vizitei lui Macron in Statele Unite, presedintele Frantei a purtat o serie de discutii cu seful Casei Albe, Donald Trump. Chiar daca a profitat de ocazie pentru a explica viziunile sale politice, diferite de cele ale lui Trump, Macron s-a aratat foarte respectuos fata de gazda sa.La fel ca alti lideri, printre care cancelarul Angela Merkel, Macron nu a scapat de "tratamentul de tip Trump". Presedintele SUA a sters de pe costumul lui Macron ceea ce a spus ca ar fi matreata pentru a-l face "more pretty" - "mai frumusel" - pe presedintele Frantei. Trump s-a aratat impetuos ca de obicei.In declaratiile publice inainte si din timpul conferintei de presa comune, Trump parea de neclintit cand venea vorba de subiectele principale ale lui Macron: continuarea acordului nuclear cu Iranul, rolul Statelor Unite in Siria dupa infrangerea Statului Islamic, nevoia de a se ocupa de schimbarile climatice si sfarsitul amenintarilor vamale impotriva statelor Uniunii Europene.Macron a ramas calm si a reusit sa-si ascunda sentimentele de jena, pe care le-a avut probabil din cauza smecheriilor lui Trump, demne de o comedie de tip "slapstick".Dupa prima parte a vizitei, s-ar fi putut crea impresia ca Trump nu-l trateaza pe omologul sau francez de la egal la egal. A fost greu sa nu simti o oarecare compasiune pentru Macron, din moment ce Trump a criticat dur toate propunerile tanarului sau oaspete, dupa o serie de complimente care sunau bine si o cina pompoasa la Casa Alba.La inceput, Macron nu a obtinut mai mult decat raspunsul standard al lui Trump "vom sti in curand".Dar a urmat actul al doilea: Macron s-a adresat Congresului. In discursul sau in limba engleza - ceva cu totul neobisnuit pentru un presedinte al Frantei - a respins deschis politica reprezentata de Trump, cat si tacticile care l-au adus la putere.Discursul lui Macron a fost o pledoarie pentru democratie, libertate, toleranta, drepturile omului si cooperare internationala, in apararea valorilor occidentale amenintate. Faptul ca a tinut acest discurs in inima democratiei americane, in fata unui Congres cu o majoritate republicana, care a sprijinit - cu cateva exceptii - un presedinte care s-a aratat uneori indiferent fata de aceste valori - a dat mai multa greutate cuvintelor lui Macron.Poate sa fie considerata un succes vizita lui Macron, chiar daca nu pare probabil sa-l fi convins pe Trump sa-si schimbe parerea in punctele principale?Da, din doua motive. In primul rand, pentru ca la Washington trebuie sa te multumesti cu ceea ce primesti. Dupa victoria surprinzatoare a lui Trump, circula speculatia - pe jumatate in gluma - ca oaspetele primului dineu oficial in Casa Alba va fi premierul Ungariei, Viktor Orban.Nu a fost o speculatie cu totul absurda. Sa ne amintim ca primul politician strain care l-a vizitat pe Trump dupa victoria electorala a fost Nigel Farage din Marea Britanie, un adept inflacarat al Brexit. Iar, in aceasta saptamana, Trump l-a calificat pe dictatorul nord-coreean Kim Jong Un drept "foarte onorabil".In acest context, o invitatie pentru Macron, liderul unui aliat traditional al SUA, dar si un aparator al UE, nu a fost ceva de la sine inteles. E un succes remarcabil pentru presedintele Frantei si pentru Bruxelles.In plus, Macron a folosit aceasta vizita, si in special discursul in fata Congresului SUA, pentru a schita si apara valorile occidentale si unitatea UE. A facut-o cu elocventa si pasiune, prezentand o viziune asupra lumii care poate fi descrisa ca un antidot la perspectiva politica a lui Trump.O astfel de alternativa a fost binevenita si foarte necesara.