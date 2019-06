Macron ii trimite alt stejar lui Trump, dupa ce primul s-a uscat

Ziare.

Uscarea stejarului - un simbol al Bataliei de la Bois Belleau, unde trupele americane au luptat impotriva Germaniei, in 1918, a tinut prima pagina in presa in ultima vreme, unii observatori facand o paralela cu sfarsitul "lunii de miere" intre cei doi lideri, ale caror divergente cu privire la crize internationale s-au multiplicat."Ii vom trimite altul, nu este o drama", a declarat Macron marti, intr-un interviu acordat postului public elevtian RTS, in marja unei vizite la Geneva, cu ocazia marcarii a 100 de ani de la infiintarea Organizatiei Mondiale a Muncii (OIM)."Nu trebuie sa vedem simboluri acolo unde nu sunt, simbolul era sa-l plantam impreuna", a declarat el."Se intampla ca stejarul, din motive sanitare americane, a fost plasat in carantina, iar saracul nu a supravietuit, pentru ca a fost necesar sa fie supus unui regim un pic dur, asadar, alt stejar din Bois Belleau va fi trimis", a adaugat el."Voi trimite un stejar, pentru ca eu cred ca puscasii marini si prietenia fata de libertate intre poporale noastre merita acest lucru", a spus Macron.Aprope 2.000 de militari americani au fost ucisi in Batalia de la Bois Belleau (Aisne), de la intai la 26 iunie 1918, intr-o ofensiva germana.