Trump il ia peste picior pe Macron, pentru ca a cedat protestelor. Cum a ajuns sa distribuie fake news despre Franta

I am glad that my friend @EmmanuelMacron and the protestors in Paris have agreed with the conclusion I reached two years ago. The Paris Agreement is fatally flawed because it raises the price of energy for responsible countries while whitewashing some of the worst polluters.... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2018

Reactia lui Macron

Trump redistribuie fake news

Afectat de o criza care a atins paroxismul sambata, cu scene de gherila urbana la Paris, guvernul francez a anuntat un moratoriu privind cresterea taxei pe carburanti si o inghetare a tarifelor la gaz si electricitate , relateaza AFP."Sunt fericit ca prietenul meu Emmanuel Macron si manifestantii de la Paris au cazut de acord asupra concluziei la care eu am ajuns in urma cu doi ani", a postat pe Twitter Trump, ale carui relatii cu presedintele francez - odata foarte bune - s-au racit in ultimele luni."Acordul de la Paris este fundamental prost, pentru ca provoaca o crestere a preturilor energiei pentru tarile responsabile, dandu-le in acelasi timp un cec in alb unora dintre cei mai rai poluatori din lume", a adaugat liderul de la Casa Alba, care a anuntat la cateva luni de la venirea sa la putere retragerea SUA din acordul de la Paris La cateva ore dupa acest anunt care a provocat stupefactie in intreaga lume, Macron l-a acuzat pe Trump ca a comis o "greseala pentru tara sa" si "o eroare pentru viitorul planetei".Magnatul imobiliarelor, care face regulat elogiul "magnificului carbune curat", a denuntat tot timpul acest acord multilateral incheiat la sfarsitul lui 2015 in capitala franceza si semnat de predecesorul sau Barack Obama, care viza limitarea cresterii temperaturii medii globale."Vreau aer curat si apa curata si fac progrese importante pentru ameliorarea protectiei mediului in America", a mai scris marti presedintele american, care pune mereu in discutie, in pofida consensului stiintific, existenta schimbarii climatice sau rolul activitatilor umane in acest fenomen.Acest nou atac frontal al presedintelui SUA impotriva acordului de la Paris intervine intr-un moment in care aproape 200 de tari s-au reunit de duminica la Katowice, in Polonia, pentru cea de a 24-a conferinta mondiala privind clima.Anterior in cursul zilei, el s-a amestecat, ceva mai indirect, in dezbaterea politica din Franta, redistribuind pe Twitter mesajul unui comentator conservator potrivit caruia Franta este zguduita de revolte "din cauza taxelor de extrema stanga pe carburant"."Media aproape ca nu vorbesc despre asta. America este in plin boom, Europa arde. Ei vor sa ascunda rebeliunea clasei de mijloc impotriva marxismului cultural", a scris in mesajul sau Charlie Kirk, creator al organizatiei conservatoare Turning Point USA."Oamenii scandeaza '' pe strazile din Paris", a adaugat tanarul in mesajul redistribuit de @realDonaldTrump pentru cei 55 de milioane de abonati ai sai.Potrivit AFP, Charlie Kirk s-ar baza pe o inregistrare video postata pe 2 decembrie pe Twitter si redistribuita de cel putin 17.000 de ori. Insa