Ambasadoarea Frantei: Emmanuel Macron si-a propus sa revina in Romania, "fie anul acesta, fie anul viitor"

Ziare.

com

Michele Ramis a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca nu cunoaste data exacta a vizitei presedintelui Frantei Emmanuel Macron in Romania, dar stie ca seful statului si-a propus sa revina in tara noastra fie anul acesta, fie anul viitor."Nu cunosc data urmatoarei vizite a presedintelui Macron in Romania, stiu ca si-a propus sa revina fie anul acesta, fie anul viitor. Dupa cum stiti, in curand va fi deschiderea Sezonului Franta - Romania, care se va deschide oficial in Franta, in decembrie 2018, si care se va incheia in Romania, in iulie 2019", a afirmat ambasadoarea Frantei.Ea a precizat ca este posibil ca vizita lui Emmanuel Macron sa aiba loc inainte de finalul presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene, adica anul viitor, fara a cunoaste data exacta."Nu am inca data exacta, dar este probabil sa aiba loc inainte de finalul presedintiei romane", a mentionat Michele Ramis.Presedintele Emmanuel Macron a efectuat o vizita in Romania , pe data de 24 august 2017, el avand intalniri cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Mihai Tudose.Aceasta a fost cea de-a sasea vizita a unui sef de stat francez in Romania dupa 1989, precedenta avand loc 2016 atunci cand Francois Hollande s-a aflat in tara noastra.