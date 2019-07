Defilare impresionanta de Ziua Frantei. Merkel si alti cinci lideri europeni sunt printre invitati. Macron a fost huiduit (Video)

Macron, huiduit

14 juillet: Emmanuel Macron hue au debut de son passage sur les Champs-Elysees pic.twitter.com/c7N6qorO2Q - BFMTV (@BFMTV) July 14, 2019

Militari din 10 tari care fac parte din Initiativa Europeana de Interventie, inclusiv din Franta si Germania, participa la defilare.Circa 500 de militari din Brigada comuna franco-germana vor defila la parada, alaturi de un contingent spaniol revenit dintr-o misiune UE de pregatire in Mali.Sefi de stat si de guvern din Belgia, Estonia, Finlanda, Olanda si Portugalia se afla in loja alaturi de Macron si de Merkel pentru a urmari defilarea.Totodata, doi tineri germani si un refugiat sudanez vor oferi "o savoare internationala" la parada din Paris, noteaza dpa. Cei trei fac parte dintr-un grup de 17 tineri din Service Civique din Franta - un program civil pentru serviciu public - care urmeaza sa desfasoare un urias tricolor francez in timpul ceremoniilor de incheiere a defilarii.La parada partcipa peste 4.000 de militari, 169 de vehicule, 67 de avioane si 40 de elicoptere (17 din mai multe tari europene), precum si 237 de cai. In acest an, 15 000 de focuri de artificii vor aprinde cerul Frantei si sunt luate masuri importante de securitate, informeaza Mediafax.Drone, roboti si echipamente futuriste, noile arme ale armatei franceze, sunt prezentate publicului. Avioane survoleaza Parisul, informeaza News.ro.Tot duminica, presedintele Emmanuel Macron va organiza un pranz la Palatul Elysee, la care vor participa mai multi lideri europeni, inclusiv cancelarul german Angela Merkel, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si vicepremierul britanic David Lidington.Huiduieli au putut fi auzite duminica in timp ce presedintele francez Emmanuel Macron se deplasa in masina pe bulevardul Champs-Elysees, inaintea paradei militare din Paris, de Ziua Nationala a Frantei, informeaza dpa, citat de Agerpres.Postul public de televiziune France 2 a informat ca intre 20 si 50 de protestatari aflati in multimea de privitori au inceput sa huiduie la trecerea coloanei prezidentiale.Unii dintre cei prezenti au eliberat baloane galbene, simboluri ale miscarii de protest "vestele galbene", a mai transmis France 2.