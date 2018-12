Dupa violentele din ultimele zile, Macron propune o reuniune cu liderii partidelor si reprezentantii protestatarilor

Ziare.

"Presedintele Republicii i-a cerut premierului sa ii primeasca pe liderii partidelor parlamentare si pe reprezentantii manifestantilor", a comunicat duminica seara Palatul Elysee."Tema instituirii starii de urgenta nu a fost abordata" la reuniunea de duminica, au declarat surse oficiale.Noi violente s-au inregistrat duminica in localitatea La Ciotat, situata la periferia orasului Marsilia. Opt protestatari violenti au fost retinuti dupa confruntari cu politia. Doi agenti de politie au fost raniti.O reuniune exceptionala s-a desfasurat duminica la Palatul Elysee, pe tema protestelor violente de la Paris. Presedintele Emmanuel Macron nu va face nicio declaratie publica deocamdata, a transmis Palatul Elysee duminica dupa-amiaza.La sedinta au participat presedintele Emmanuel Macron, premierul Edouard Philippe si ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, precum si sefi ai serviciilor de securitate franceze.Aproximativ 135.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti si scaderea nivelului de trai.Cel putin 263 de persoane au fost ranite in cursul protestelor de la Paris, iar 412 indivizi acuzati de implicare in violente au fost retinuti, a transmis Ministerul de Interne.