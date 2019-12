Emmanuel Macron, acest enfant terrible al NATO

Reteta lui Macron

Pentru Europa, dar fara Europa

Germania nu vrea experimente

Macron vrea sa forteze o dezbatere privind principiile NATO

Cearta mare pe forma, nu pe continut

Revolutia nu are loc

Cine spune despre familia sa ca este in "moarte cerebrala", acela poate sa se astepte la o tacere incomoda la masa comuna de la Londra, nu cu mult inaintea Craciunului. Sau ar putea sa izbucneasca o adevarata cearta familiala.In aceasta situatie s-ar putea afla presedintele francez Emmanuel Macron la reuniunea NATO de la Londra, una la care ar trebui sa se celebreze de fapt a 70-a aniversare a Aliantei Nord-Atlantice. Macron a facut declaratia controversata despre NATO , care i-a agitat pe toti, la finalul lui octombrie pentru The Economist. "Este exact efectul urmarit de presedintele francez: si anume generarea unei discutii", crede Claudia Major.Ea este de ani buni cercetatoare pe tema politicii de aparare europene in cadrul Fundatiei pentru Stiinta si Politica de la Berlin. "Dar este o cu totul alta problema daca dezbaterea despre viitorul NATO si al apararii Europei va fi si una purtata constructiv."Macron este insa un politician nerabdator. El crede ca masurile pentru viitor trebuie luate acum. Prin urmare: cuvinte dure! Efect disruptiv!! La drum! Asa a si castigat de altfel in mod surprinzator alegerile prezidentiale in 2017. Iar autobiografia sa se numeste, tipic lipsei de modestie a lui Macron, "Revolution".El vrea acum revolutionarea politicii europene de aparare. Macron crede ca pe americani se poate pune tot mai putin baza ca garanti ai securitatii atlantico-europene. Americanii s-ar orienta tot mai mult spre zona Pacificului. Europenii ar trebui prin urmare sa-si ia in propriile maini apararea, altfel sunt amenintati sa devina irelevanti pe plan geopolitic."Strategia lui a dat roade", crede Frederic Encel, docent la universitatea pariziana Sciences Po, "intrucat afirmatiile exagerate ale lui Emmanuel Macron au generat o reactie din partea Germaniei. Acesta era si scopul lui , de a genera o dezbatere prin care sa fie clarificate niste pozitii - mai ales pozitia germana."Partenerii europeni au fost insa deranjati de cursul individual adoptat de Macron. "I se reproseaza ca se erijeaza in portavoce a Europei, desi nu discuta aceste probleme tocmai cu Europa", explica experta in aparare Claudia Major.Polonia si statele baltice s-ar simti amenintate direct de planurile lui Macron. In tarile respective, NATO ramane singura asigurare de viata impotriva vecinului rus, mare si tot mai amenintator.Mai intai Macron si-a anuntat intentia de normalizare a relatiilor cu Rusia, apoi a criticat dur NATO. Cuvintele sefului de stat francez ar fi fost "periculoase", potrivit premierului polonez Mateusz Morawiecki.Nici Germania nu a apreciat afirmatiile lui Macron. Astfel s-a repetat modelul care marcheaza relatiile franco-germane de la preluarea mandatului prezidential de catre Macron: acesta vine mereu cu viziuni grandioase despre un nou inceput european, dupa care germanii pun frana acestor initiative.Disruptivul si doritorul de putere Macron ar avea nevoie de un sprijin in contrapartida de la Germania, cel mai puternic stat european. Timing nefericit, explica Claudia Major, de la Fundatia pentru Stiinta si Politica de la Berlin.Cand Emmanuel Macron a devenit presedinte in mai 2017, in Germania era campanie electorala. Dupa alegerile generale din Republica Federala, au trecut alte sase luni pana la formarea unui nou executiv. Autoritatea cancelarei Merkel se diminueaza tot mai mult, iar coalitia sa de guvernamant scartaie din toate incheieturile. "Fara experimente": sloganul CDU din anii '50 pare mai actual ca oricand azi in Germania.Macron este frustrat, pentru ca a tot asteptat sprijin de la cancelarul Merkel pentru planurile lui de reforma - el nu mai poate evita acum un conflict cu Berlinul."Acest context se intrevede acum in aceasta dezbatere privind presupusa moarte cerebrala a NATO", este de parere Major. Diferentele de opinie dintre Franta si Germania nu sunt insa ceva nou.Franta priveste NATO cu scepticism si crede ca poate ar merge si fara americani. Spre deosebire de Germania, Franta detine propriile arme atomice. Germanii se bazeaza pe fratele mai mare din America pentru protectia nucleara si pentru alte parti din politica de aparare. NATO joaca aici un rol cheie.Politicienii germani din ambele tabere ale marii coalitii de la Berlin s-au delimitat de afirmatiile critice ale lui Macron. "Presedintele francez a ales niste cuvinte drastice, care nu reprezinta si viziunea mea", a subliniat Angela Merkel imediat dupa publicarea interviului cu Macron.La Berlin nu se doreste o cearta intre europeni, pentru ca la reuniunea din 4 decembrie de la Londra participa deja destule rude incomode.Presedintele american Donald Trump, nu tocmai un fan al NATO, vine la Londra stresat de procedura dede acasa. Si langa cine sa stea presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care a preferat sa cumpere rachete de aparare antiaeriana tocmai de la Rusia, rivalul principal al NATO Poate gazda reuniunii, premierul britanic Boris Johnson, sa se concentreze si la altceva, cu doar o saptamana inaintea alegerilor anticipate din Regatul Unit ? Totusi: Macron vrea sa forteze o dezbatere despre principiile de functionare ale NATO.Va reusi strategia lui Macron? Despre forma drasticului diagnostic de moarte cerebrala s-a tot vorbit. "Faptul ca Macron provoaca o astfel de dezbatere in public este cu adevarat o problema", spune experta in aparare Major."Intimidarea militara functioneaza si in plan psihologic - este convingerea ca atunci cand unul a atacat, urmeaza sa vina mai multi. Daca NATO se destrama politic ca alianta in public, atunci capacitatea sa de intimidare isi pierde serios din credibilitate."Cuvintele exagerate alese de Macron au facut ca majoritatea liderilor politici sa ignore substanta mesajului sau. Afirmatiile lui Macron au atins cu precizie chirurgicala exact rana Aliantei. In culise, multi diplomati din NATO sunt de acord cu seful statului francez.Alianta se confrunta cu o problema politica adanca. Nu este (doar) neincrederea in America lui Trump si impredictibilitatea tot mai mare a acesteia. Este mai degraba lipsa unei perspective strategice mai ample. Europenii nu au niciun fel de concept strategic privind modul in care va arata apararea lor in 10-15 ani - mai ales daca America va continua sa se retraga tot mai mult din Europa.In ciuda acestor probleme, NATO se afla din punct de vedere militar in stare buna. Ramane cea mai puternica alianta militara din istorie. Bugetele apararii in tarile membre au reinceput sa creasca, dupa 25 de ani.Este ceea ce subliniaza mereu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, atunci cand este confruntat cu criticile lui Macron. Stoltenberg prefera sa ignore adevarata problema - cea a orientarii politice.Ministrul de Externe german Heiko Maas doreste crearea unei comisii de experti care sa ajute NATO in urmatoarele luni in privinta acestei orientari. Dar o comisie nu are cum sa rezolve o problema atat de veche - cred expertii intervievati de noi, francezul Frederic Encel si germana Claudia Major.Major crede ca ar fi vorba doar de o masura de urgenta in vederea detensionarii situatiei si evitarii unui esec lamentabil la summitul de la Londra.Nici intalnirea dintre Stoltenberg si Macron de joia trecuta nu a schimbat nimic. Macron s-a bucurat de efectul creat de vorbele sale, dar partenerii sai se intreaba daca se mai poate cineva baza pe presedintele Frantei.Ei spera ca dezbaterea nu va prinde aripi. Perspectivele pentru o revolutie la Londra sunt deci extrem de reduse. Francezul sta suparat intr-un colt. "El este singur-singurel in Europa, singur in NATO", remarca Frederic Encel din Paris.O cearta la o masa familiala este incomoda. Un secret de familie care nu mai este ca legendarul elefant din camera, ci ca un elefant cocotat direct pe masa de Craciun, este si mai rau. Cata vreme va mai putea NATO sa-si ignore problema?