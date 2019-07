Emmanuel Macron anunta infiintarea unui "mare comandament militar al spatiului"

EN DIRECT | Discours aux armees a l'Hotel de Brienne. https://t.co/bS4qcnMhvM - Elysee (@Elysee) July 13, 2019

Ziare.

com

"Ne vom consolida cunoasterea situatiei spatiale, ne vom proteja mai bine satelitii, inclusiv in mod activ", a declarat seful statului francez intr-un discurs pe care l-a sustinut la Ministerul Armatelor, cu ocazia receptiei traditionale in onoarea trupelor ce defileaza pe Champs-Elysees duminica, de Ziua Nationala a Frantei."Iar pentru a da corp acestei doctrine, pentru a ne asuma o dezvoltare si o consolidare a capacitatilor noastre spatiale, un mare comandament al spatiului va fi creat, in septembrie, in cadrul Armatei aerului", a declarat el, in prezenta ministrului Armatelor, Florence Parly, care urmeaza sa detalieze in curand marile linii ale acestei strategii franceze."Aceasta va deveni Armata aerului si spatiului. Noile investitii indispenabile vor fi decise", a precizat seful statului francez.In septembrie 2018, Florence Parly s-a angajat sa stabileasca pentru Franta "o veritabila autonomie strategica spatiala" pentru a face fata "amenintarilor marilor puteri", in contextul militarizarii spatiului.Ministrul Armatelor a acuzat Rusia de "un act de spionaj" asupra satelitului militar franco-italian Athena-Fidus, in 2017.