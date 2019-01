Emmanuel Macron le va trimite francezilor o scrisoare

Ziare.

"In scrisoarea pe care ma pregatesc s-o scriu francezilor voi explica ceea ce intentionez sa fac din concluziile dezbaterii", a spus Macron, in marja unui eveniment traditional la Palatul Ellysee, denumit "Prajitura Regilor", transmite AFP."Este un moment esential si foarte util pentru tara noastra. Este o mare oportunitate. Trebuie sa profite fiecare, cu partea sa de responsabilitate, de risc si de necunoscut", a adaugat presedintele francez."Vreau sa aiba loc o dezbatere adevarata. Aceasta nu este o dezbatere ai carei termeni si rezultat se cunosc", a conchis Macron.Executivul depune eforturi pentru inlaturarea pana luni a incertitudinilor care persista inca in legatura cu marea dezbatere nationala, prin care intentioneaza sa domoleasca mania "vestelor galbene", care se mobilizeaza din nou sambata.Pentru a discuta despre aceasta, premierul Edouard Philippe a reunit vineri dimineata la Matignon o mare parte din responsabilii sindicali. El urmeaza sa prezinte luni detaliile practice ale acestei initiative inedite in Franta."Vestele galbene" se afla in Franta la a noua sambata de manifestatii prin care denunta politica fiscala si sociala a guvernului.