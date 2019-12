Emmanuel Macron renunta la pensia de presedinte

Ziare.

Macron, care a implinit 42 de ani pe 21 decembrie, si al carui prim mandat de presedinte se termina in 2022, a decis, de asemenea, sa nu faca parte, pe viitor, din Consiliul Constitutional francez. Fostii presedinti ai Frantei sunt membri de drept pe viata ai acestui Consiliu si primesc o indemnizatie lunara deDeciziile presedintelui Macron survin pe fondul grevelor si protestelor impotriva reformei pensiilor, proiect sustinut de seful statului, care a facut sambata apel la grevisti sa dea dovada de spirit de responsabilitate si sa ia o pauza in perioada sarbatorilor de iarna, dupa 17 zile de mobilizare.Conform Palatului Elysee, "nu exista o dorinta de vizibilitate" ci doar "o dorinta de consecventa" din partea lui Emmanuel Macron, primul presedinte care va renunta la pensia pe viata la care are dreptul dupa incheierea mandatului.. Conform unei legi din 1955, aceasta suma nu este supusa vreunei limite de varsta, de venituri sau de numar de mandate."El a decis ca nu i se va aplica aceasta lege pe termen scurt in 2022 sau in 2027, in cazul unui al doilea mandat", a precizat administratia prezidentiala pentru AFP, confirmand informatiile aparute in ziarul Le Parisien.In schimb, "un nou sistem va fi creat in cadrul viitoarei scheme universale de puncte" care, in contextul reformei in curs, trebuie sa inlocuiasca cele 42 de scheme de pensii care se aplica in prezent in Franta.Potrivit Palatului Elysee, consecventa inseamna ca, pe viitor, legea din 1955 nu se va mai aplica niciunui viitor presedinte.