Franta a adoptat un cod vestimentar si de conduita pentru deputati

In decembrie 2017, deputatul Francois Ruffin, reprezentant al partidului de stanga LFI, s-a prezentat in parlament purtand un tricou verde al unei echipe de fotbal din regiunea din care provine el, relateaza AFP.Anterior, deputati din acelasi partid au iesit in evidenta aratand Codul Muncii pentru a denunta reforma acestuia si conserve sau paste in valoare de cinci euro pentru a protesta fata de alte masuri.Aceste gesturi au fost criticate ca fiind tentative de a iesi in evidenta in fata presei de catre presedintele Adunarii Nationale a Frantei, Francois de Rugy, membru al La Republique en Marche, partidul lui Macron.Ca urmare a unei propuneri a lui De Rugy, biroul Adunarii Nationale, format din 22 de deputati, a modificat miercuri regulile generale, hotarand ca deputatii trebuie sa poarte tinute neutre si nu au voie sa poate ostentativ simboluri religioase.Vestimentatia nu poate fi folosita pentru exprimarea unei opinii. "Este interzisa purtarea oricarui simbol religios in mod ostentativ, a unei uniforme, a unor logo-uri sau a unor mesaje comerciale sau a sloganurilor de natura politica", se arata intr-un comunicat al Adunarii Nationale.