Germania raspunde scrisorii lui Macron, dar nu-i impartaseste total viziunea privind renasterea Europei

"Europa noastra trebuie sa devina mai puternica intr-o lume minata de replieri protectioniste si nationaliste", scrie Kramp-Karrenbauer intr-un articol, intitulat "A face bine Europa", in publicatia Welt am Sonntag.In perspectiva alegerilor europene ce vor avea loc in mai, "presedintele francez Emmanuel Macron a adresat un apel cetatenilor Europei in urma cu cateva zile, spunand ca este urgent sa se actioneze. El are dreptate (...) ", estimeaza dna Kramp-Karrenbauer, aleasa in decembrie 2018 la conducerea CDU, cel mai mare partid din Germania.Supranumita AKK in Germania, sefa CDU spune ca vrea sa garanteze bazele prosperitatii europene, preconizeaza crearea "unei piete comune pentru banci" si pledeaza pentru "un pact european al climatului".Annegret Kramp-Karrenbauer, care, in calitate de lidera a conservatorilor, are mari sanse de a deveni viitorul cancelar al Germaniei dupa plecarea din post a Angelei Merkel, respinge totusi unele propuneri franceze, precum cea referitoare la un salariu minim european si avertizeaza in legatura cu spectrul privind mutualizarea datoriilor respinsa de catre Germania."Trebuie sa ne sprijinim in mod consecvent pe un sistem al subsidiaritatii si al responsabilitatilor proprii", a estimat ea.In opinia liderei CDU, "centralismul european, etatismul european, mutualizarea datoriilor, europenizarea sistemelor sociale si a salariului minim ar fi calea cea rea".In domeniul securitatii si al politicii privind migratia, AKK se declara in intregime de acord cu Emmanuel Macron. "Pentru a ne simti in securitate in Europa, avem nevoie de frontiere externe mai sigure", scrie lidera CDU, aproband ideea unei politii a frontierelor comune.Ea cere de asemenea "un loc permanent comun in Consiliul de Securitate" al ONU, o revendicare a Berlinului ce dateaza de mult timp, dar Franta doreste sa-si mentina locul in forul mondial.Angela Merkel, care a abandonat fraiele CDU, dar intentioneaza sa ramana cancelar pana in 2021, nu a reactionat la viziunea lui Macron privind Europa, prezentata pe 4 martie si intitulata "Pentru o renastere europeana".Tacerea Berlinului este deplansa de revista Der Spiegel intr-un editorial aparut sambata, acuzand puterea ca evita "o discutie serioasa in legatura cu ceea ce trebuie sa devina Europa", de teama unor alegeri de land in estul tarii in toamna lui 2019, alegeri pe care partidul de extrema dreapta AfD, antieuropean, le-ar putea castiga conform sondajelor.