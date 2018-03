In plin scandal legat de otravirea spionului Skripal, Emmanuel Macron anunta ca se duce in Rusia

Ziare.

"Dupa cum am anuntat anterior, vizita este planificata. Aceasta este situatia actuala. Trebuie sa avem un dialog sincer cu Rusia, lipsit total de ambiguitate", a spus Le Drian, intr-un interviu pentru postul de radio RTL, relateaza agentiile Reuters si Tass.Emmanuel Macron urmeaza sa participe la Forumul Economic de la Sankt Petersburg in luna mai, insa legaturile diplomatice dintre Rusia si Occident s-au racit in urma atacului cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, in orasul englez Salisbury.La 19 martie, presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez, Emmanuel Macron, au avut o convorbire telefonica. Liderul de la Kremlin a atras atentia in privinta lipsei unor probe pentru sustinerea acuzatiilor impotriva Rusiei si a reiterat disponibilitatea de a desfasura o investigatie comuna privind incidentul de la Salisbury.Ministrul francez de Externe a mai declarat ca numai Rusia este capabila sa produca gazul Novichok, despre care guvernul britanic sustine ca are dovezi ca a fost folosit pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal."De aceea, nu poate exista alta explicatie credibila privind incidentul. Aceasta a fost pozitia Frantei, iar Moscova nu a raspuns. Din acest motiv, dupa summit-ul UE care a avut loc saptamana trecuta, europenii au luat masuri, iar presedintele francez Emmanuel Macron a ordonat expulzarea diplomatilor rusi. Cerem ca Moscova sa respecte legislatia internationala", a precizat Jean-Yves Le Drian.SUA, Canada, Australia si 17 state membre ale Uniunii Europene (printre care si Franta) au decis sa expulzeze diplomati rusi ca reactie la atacul neurotoxic din Marea Britanie, despre care se crede ca ar fi fost orchestrat de Moscova.La 4 martie, Serghei Skripal, fost colonel in cadrul serviciului militar rus de informatii (GRU), si fiica lui de 33 de ani, Iulia, au fost gasiti inconstienti in orasul Salisbury, situat la circa 100 de kilometri vest de Londra. Cei doi ar fi fost atacati cu o substanta neurotoxica. Rusia a respins toate acuzatiile.