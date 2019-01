Macron a discutat cu Putin despre Siria

Ziare.

com

"Lupta nu s-a terminat si trebuie sa se desfasoare pe teren sub egida coalitiei internationale", i-ar fi spus Macron omologului rus, scrieEmmanuel Macron "a subliniat necesitatea de a evita noi destabilizari care pot face jocul teroristilor", comunica Palatul Elysee."Presedintele a insistat de asemenea asupra necesitatii ca fortele coalitiei, mai ales cele kurde, sa fie protejate, tinand cont de angajamentul lor constant de-a lungul razboiului impotriva terorismului islamic".Reafirmand importanta unui acord politic care sa puna capat razboiului, seful statului francez a subliniat "necesitatea imperioasa ca toate fortele implicate sa-si asume responsabilitatea de a permite un proces constitutional credibil si alegeri libere si impartiale sub supravegherea ONU", mai scrie in comunicatul Presedintiei franceze.Convorbirea a avut loc la doua saptamani dupa anuntul surpriza al lui Donald Trump privind retragerea celor 2000 de soldati americani stationati in Siria, la opt ani de la inceputul conflictului.