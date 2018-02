Macron a fost fluierat de agricultori furiosi la Salonul Agriculturii (Video)

Ziare.

Liderul de la Paris a fost fluierat de membri ai organizatiei Jeunes Agriculteurs (Tineri Agricultori, JA), care au agitat tricouri cu inscriptia "Atentie, agricultori furiosi". Anterior, presedintele a fost primit de agricultori deghizati si cu aplauze.Aproximativ zece membri JA din Ile-de-France au manifestat fluierand in fata standului Inaporc (interprofession porcine), iar aproximativ alti 100 au fost repartizati in diverse zone ale salonului, pe itinerariul sefului statului, potrivit lui Thibault Guilvert, secretar general JA in Seine-et-Marne.Fluieraturi au rasunat din nou in timp ce Macron a vizitat standul Interbev (interprofession betail et viande)."Macron este un mincinos, pentru ca nu-si respecta angajamentele din campanie", a apreciat Guilvert. "Pana la urma a facut cum l-a taiat capul. In privinta glifosatilor, cand Europa a spus cinci ani, el a spus trei ani".Presedintele s-a dus sa se intalneasca cu unii dintre cei care fluierau, care protestau pe tema glifosatilor si carnii cu hormoni care risca sa fie importata prin acordul de liber-schimb aflat in negociere intre UE si Mercosur."Va cert pentru ca nu-mi place sa fiu fluierat, dar dupa aceea vin sa va vad si ne explicam", le-a spus Macron calm, promitand ca "nimeni nu va fi lasat fara solutie".Aproximativ 15 activisti din cadrul asociatiei pro-vegan "269 liberation animale" au manifestat, de asemenea, scurt, in momentul in care Macron s-a aflat la standul lor Interbev."Noi nu vrem aceasta traditie care face trei milioane de victime pe zi si care este numita ferma" sau "Sa ne debarasam agricultura de aceasta exploatare animala", au scandat activistii, repetand sloganuri inscrise pe pancartele lor.Ei au fost expulzati cu forta din pavilion, aparent de catre crescatori de animale.