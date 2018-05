Macron a numit-o "delicioasa" pe sotia premierului Australiei (Video)

Ziare.

com

Macron se apropia de sfarsitul discursului sau de la o conferinta de presa sustinuta cu ocazia vizitei sale de doua zile in Australia, multumindu-le lui Turnbull si sotiei sale, Lucy, pentru ospitalitate, spunand."Vreau sa va multumesc pentru ospitalitate, va multumesc dumneavoastra si sotiei dumneavoastra delicioase pentru primirea calda", a spus Macron.Macron a vorbit atat in franceza cat si in engleza in timpul conferintei de presa si este posibil sa fi folosit in mod eronat traducerea cuvantului frantuzesc "delicieuse" care inseamna si "incantator".