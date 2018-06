Macron compara negocierile cu Trump cu un carnat: Daca ar sti cum e facut, nu l-ar mai manca nimeni

Ziare.

In timpul unei conferinte de presa comuna cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, Macron a fost intrebat in legatura cu o informatie difuzata de CNN conform careia o convorbire telefonica dintre liderul francez si Trump de saptamana trecuta a fost "teribila"."Dupa cum ar spune Otto von Bismarck, daca am explica lumii cum sunt facuti carnatii, cel mai probabil lumea nu i-ar mai manca", a declarat Macron, citat de The Guardian."Asa ca imi place cand oamenii vad masa in forma sa finala, dar nu sunt convins ca un comentariu despre bucatarie ajuta atunci cand livrezi mancarea sau cand o mananci", a adaugat presedintele francez.Un transcript de la presedintia franceza al convorbirii de saptamana trecuta arata ca Macron i-a transmis lui Trump ca decizia sa de a impune tarife exporturilor aliatilor este "ilegala" si "o greseala".Casa Alba a comunicat ca discutia s-a concentrat pe piata de schimb si imigratie, fara sa ofere mai multe detalii."Macron a crezut ca va putea sa fie sincer, bazandu-se pe relatia cu Trump. Dar Trump nu poate suporta asemenea critici. A fost rau, teribil", a precizat o sursa neidentificata pentru CNN.