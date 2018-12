Macron condamna violentele de la Paris si avertizeaza: Vinovatii vor fi adusi in fata justitiei

Ziare.

"Ceea ce s-a intamplat nu are nicio legatura cu exprimarea in mod pasnic a unei furii legitime. Nicio cauza nu poate justifica aceste violente. Vinovatii vor sa creeze haos, tradeaza cauza pe care pretind ca o sustin.Vor fi identificati si vor fi trasi la raspundere in justitie. Eu voi respecta intotdeauna miscarile de contestare, dar nu voi accepta niciodata violentele", a declarat Emmanuel Macron la finalul summitului G20, desfasurat in Argentina.Cel putin 80 de persoane au fost ranite, iar peste 220 au fost retinute sambata, in centrul Parisului, in cursul protestelor violente fata de preturile mari la carburanti si fata de nivelul de trai, anunta autoritatile franceze, citate de publicatiile Le Figaro si Le Monde.Autoritatile au anuntat ca aproximativ 75.000 de persoane au protestat in mai multe orase din Franta. La Paris, 80 de persoane au fost ranite, iar alte 224 au fost retinute.Din cauza violentelor, 20 de statii de metrou din Paris au fost inchise.La mitingul desfasurat pe Bulevardul Champs-Elysees din Paris au participat mii de persoane.Unii manifestanti au atacat cu pietre fortele de ordine, care au ripostat cu tunuri de apa si gaze lacrimogene.