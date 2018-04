Macron crede ca exista riscul unui "razboi civil" in Europa: Solutia nu este democratia autoritara, ci autoritatea democratiei

Ziare.

"Nu putem pretinde ca ne aflam in vremuri normale, exista dubii asupra Europei, apare un fel de razboi civil european, dar nu trebuie sa cedam fascinatiei sistemelor nonliberale si egoismelor nationale", a declarat Emmanuel Macron marti, intr-un discurs rostit in Parlamentul European, conform Les Echos."Unii ne spun ca cetatenii nu mai vor Europa. Dar nu cetatenii sunt cei care au abandonat ideea europeana, ci suntem amenintati de tradarea unor categorii de intelectuali", a avertizat liderul Frantei, denuntand "nationalismul".Emmanuel Macron a subliniat ca trebuie "reactivata Europa popoarelor, prin alimentarea sursei democratiei, prin forta modelului democratic european". "Este vorba de modelul democratic care ne aduce impreuna, acest model nu este nici abstract, nici desuet. (...) Solutia nu este democratia autoritara, ci autoritatea democratiei", a insistat Macron."Eu fac parte dintr-o generatie care nu a cunoscut razboiul, dintr-o generatie care isi permite luxul de a uita: dar nu vreau sa fac parte dintr-o generatie de somnanbuli care isi uita trecutul si nu vede problemele prezentului. Vreau sa fac parte dintr-o generatie care a decis sa apere cu fermitate democratia. Trebuie sa luptam pentru apararea suveranitatii europene de impulsurile autoritariste ale celor care au uitat trecutul; am luptat pentru acest model, nu trebuie sa cedam", a subliniat presedintele Frantei.Referindu-se la problema imigrantilor extracomunitari, liderul de la Paris propune crearea unui program european pentru finantarea colectivitatilor locale care primesc refugiati, in scopul depasirii "dezbaterii toxice" pe tema cotelor de distribuire stabilite de Comisia Europeana.Emmanuel Macron a justificat decizia Frantei de a participa alaturi de Statele Unite si Marea Britanie la bombardamentele din Siria."Aparam principiile si drepturile, dar lasam altora realitatea copiilor si femeilor ucisi in atacul cu clor? Nu, nu si nu! Am distrus trei baze de fabricare a armelor chimice fara a provoca nici macar o victima. Nu am declarat razboi regimului Bashar al-Assad, interventia nu se aseamana in niciun un fel cu cele din Irak sau Libia, doar am salvat onoarea comunitatii internationale", a argumentat Emmanuel Macron.