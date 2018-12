Macron: Decretez stare de urgenta economica si sociala! Promite scutiri de taxe si prime pentru toti angajatii

"Inteleg foarte bine ce va nemultumeste si mi se pare corect"

"Nu ne putem intoarce la viata noastra de zi cu zi, asa cum a fost pana acum, fara sa fi inteles ce ni sa intamplat"

"Vreau ca lumea sa inteleaga ca va fi rasplatita proportional cu munca depusa. Voi cere. O parte foarte importanta a natiunii noastre sunt varstnicii si din acest motiv am decis ca. Toate aceste decizii vor fi prezentate maine de premier.Marile companii sa ii ajute pe cei mai putin norocosi. Multi se vor gandi ca e momentul ca eu sa revin si sa schimb anumite legi legate de fiscalitate, dar acest lucru nu ar duce decat la o slabire a tarii. Am creat un cadru fiscal care sa permita companiilor sa creeze noi locuri de munca.Guvernul si Parlamentul trebuie sa faca pasi importanti pentru combaterea evaziunii fiscale, de exemplu. Marile companii care sunt pe profit trebuie sa plateasca impozite in consecinta. Inteleg si e important ca Guvernul sa continue ansamblul de reforme pe care ne-am angajat sa le punem in practica", a spus Macron.Presedintele francez s-a adresat si miilor de oameni care au iesit in strada, dar si celorlalti multi care n-au facut-o, asumandu-si ca poate a lasat impresia, in dorinta sa de a schimba lucrurile, ca nu ii pasa de ei."Nu uit ca exista, intr-adevar, nemultumiri, ca sunt foarte multi oameni indignati si pot sa inteleg acest lucru. Dar nu vreau sa reduc aceste nemultumiri la comportamentul inacceptabil violent. Premierul a venit cu un raspuns la solicitarile voastre de reducere a taxelor.. Inteleg situatia muncitorilor care lucreaza luna de luna si nu se ajung cu banii. (...) Inteleg situatia pensionarilor care traiesc modest, care au venituri mici, care nici cu ajutorul copiilor nu reusesc sa se descurce. Dar aceasta situatie nu e de ieri de azi. Sunt 40 de ani in care s-au acumulat aceste nemultumiri.Fara indoiala recunosc ca nu am stiut sa venim cu un raspuns mai clar in acest an si jumatate. Poate v-am dat impresia ca probleme voastre nu ma preocupa, dar vreau sa va spun clar:Nu-mi doresc niciun titlu, nu vreau sa o fac in numele unui partid. Cred cu tarie ca putem gasi o solutie. E rolul nostru sa deschidem drumuri, sa exploram noi oportunitati", le-a mai spus Macron francezilor.El le-a cerut insa cetatenilor sa se gandeasca si la ce lasa in urma, nu doar la ce nu au acum si i-a invitat pe toti la constientizare si la o dezbatere nationala."Astazi trebuie sa vorbim si de un proiect colectiv. Deschid o dezbatere nationala care trebuie sa includa pe toata lumea. Vreau sa ne asumam cu totii acest proiect national.Dar sa intelegem ca avem o datorie si fata de ceea ce se intampla cu schimbarile climatice. Sa intelegem ca exista mai multe curente de opinie si sa ascultam vocea tututor.Vreau sa ne gandim la traiul nostru zilnic: unde locuim, cum ne deplasam la serviciu, vreau sa ne intrebam cum e organizat statul, cum e administrat? Si mai e si problema serviciilor publice.Vreau sa vorbim deschis despre imigratie. Aceste schimbari importante trebuie sa starneasca o dezbatere fara precedent.Imi asum coordonarea tuturor evenimentelor, dar o astfel de dezbatere nu trebuie sa se rezume doar la mine. Voi avea o intalnire cu primarii din toate orasele franceze.. Suntem intr-un moment istoric si prin dialog, respect si responsabilitate vom reusi", a conchis Macron.