Macron ia taurul de coarne

Partial cunoscute, partial radicale

In sfarsit o dezbatere

Ziare.

com

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a pus la cale o strategie inteligenta de comunicare: prin publicarea concomitenta in 28 de publicatii a ideilor sale de reanimare a Europei , domina pentru doua-trei zile dezbaterea politica pe continent.Viziunile sale sunt discutate de toata lumea - cel putin in randul europenilor care mai citesc ziare. Se pune intrebarea daca ii va atinge prin strategia sa si pe cetatenii furiosi care poarta in Franta veste galbene sau pe englezii proBrexit.Dar cel putin face o propunere si demonstreaza ca are teluri ambitioase, spre deosebire de alti politicieni care prefera sa taca, precum cancelarul Merkel, sau altii, care propovaduiesc nationalismul, cum ar fi premierul ungar sau ministrul italian de Interne.Pe fundalul incercarii haotice a britanicilor de a parasi Uniunea, presedintele Frantei face o propunere antagonista, o renastere pentru o Europa - dupa parerea sa, amenintata.Propunerile sale sunt partial cunoscute, cum ar fi o aparare comuna a granitelor externe, partial radicale, ca poltica unanima UE in ceea ce priveste lupta impotriva schimbarilor climatice.Macron propune si o serie de noi institutii: de la una mai degraba nerealista - o agentie pentru protectia democratiei, pana la o banca europeana pentru finantarea tranzitiei ecologice, care ar putea avea sanse de implementare.Abia cu 18 luni in urma, presedintele francez tinuse un discurs cu un intreg catalog de proiecte, din care insa numai cateva vor fi probabil puse in practica, de pilda bugetul pentru comunitatea monetara.Emmanuel Macron se vede pe sine in rolul liderului impetuos. Cea de-a doua parte a tandemului franco-german, Angela Merkel, detine mai degraba rolul realistei ponderate, ale carei viziuni se opresc la ceea ce este viabil.Macron, supus unor presiuni majore in politica interna, nu mai are rabdare sa astepte dupa Merkel. El merge inainte, iar ea il va urma incet-incet. Chiar daca cei mai importanti politicieni europeni au semnat in ianuarie "Tratatul de la Aachen" pentru o politica europeana comuna, realitatea arata altfel.Prin solicitarile sale de a proteja firmele europene de concurenta americana si chineza, Macron reactioneaza la protectionism si la razboaiele comerciale. Prin propunerea de a inchide granitele Schengen pentru migranti si de a oferi restrictiv dreptul la azil in interiorul UE, Macron reactioneaza la nevoia de aparare a multor europeni, alimentata de populistii de dreapta si de nationalisti.Cere insa si distribuirea migrantilor in toate statele UE, lucru care ii supara pe "dusmanii sai preferati" din Ungaria si Italia. Scrisoarea catre europeni , cu trei saptamani inaintea unui posibil brexit si cu 12 saptamani inainte de alegerile europene, este, sigur, nu in ultimul rand si inceputul unei campanii electorale decisive, pe care Macron o stilizeaza retoric extrem de colorat.Prin miscarea sa, agentul electoral Macron doreste sa-si impuna directia politica si in Parlamentul de la Strasbourg si sa mobilizeze in acest scop fortele pro-europene. Era si timpul ca cineva sa inceapa o campanie electorala serioasa.Pana deunazi, disputa se desfasura anost intre populisti si liberali. Acum, dezbaterea ar putea sa prinda avant.Deja la finele anului, propunerile de reforma ale lui Macron ar putea fi prezentate intr-o "Conferinta pentru Europa". Presedintele nu exclude o revizuire a tratatelor europene. Lucru extrem de curajos, pentru ca si poporul francez ar trebui sa voteze pentru aceste schimbari.Pus sub presiune de catre Vestele Galbene si de popularitatea in scadere, Emmanuel Macron ia taurul de coarne. Pentru Europa ar putea fi un lucru bun.