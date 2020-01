Macron, iesire nervoasa intr-o biserica din Ierusalim: Nu-mi place ce ai facut in fata mea! Iesi afara! (Video)

Ziare.

Macron, care se afla la Ierusalim pentru a participa joi la un mare eveniment de comemorare a Holocaustului, a vizitat Biserica Sfanta Ana, care apartine guvernului francez si este considerata a fi un teritoriu francez.In momentul in care intra in biserica, Macron a fost filmat tipand la cativa ofiteri de securitate israelieni, relateaza CNN "Nu-mi place ce ai facut in fata mea! Iesi afara!", i-a strigat liderul francez unui politist israelian care statea in fata lui."Va rog sa respectati regulile, ele exista de secole. Nu se vor schimba pentru mine, va asigur", a adaugat Macron in timpul disputei.Un purtator de cuvant al Palatului Elysee a declarat pentru CNN ca presedintele a avut aceasta interventie dura dupa un schimb de replici intre securitatea franceza si cea israeliana."Biserica Sfanta Ana din Ierusalim apartine Frantei. Este datoria Frantei sa protejeze aceste locuri din acest oras. Fortele de securitate israeliene au dorit sa intre in biserica, in timp ce securitatea presedintelui era deja asigurata de serviciile de securitate franceze.Presedintele a reactionat la o altercatie intre israelieni si fortele de securitate franceze, pentru a pune capat discutiilor si pentru a le reaminti tuturor ca exista reguli", a spus purtatorul de cuvant.