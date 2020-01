Macron il asigura pe presedintele irakian Barham Saleh de atasamentul fata de suveranitatea Irakului

Ziare.

Macron a avertizat asupra "unei agravari suplimentare a tensiunilor" dupa uciderea intr-un raid american in Irak a puternicului general iranian Qassem Soleimani, a anuntat Palatul Elysee, relateaza AFP."In contextul cresterii tensiunilor", presedintele "a reamintit atasamentul sau fata de securitatea si suveranitatea Irakului", a anuntat Palatul Elysee intr-un comunicat."Cei doi presedinti au convenit sa ramana in contact strans pentru a evita o agravare suplimentara a tensiunilor si a actiona pentru stabilitatea Irakului si a regiunii in intregul sau", a precizat aceeasi sursa.Emmanuel Macron a fost in contact telefonic sambata si cu printul mostenitor al emiratului Abu Dhabi, seicul Mohammed bin Zayed, conducatorul de facto al Emiratelor Arabe Unite, iar cei doi "au convenit sa actioneze impreuna pe langa toate partile implicate pentru a evita o escaladare periculoasa a tensiunilor in regiune".Funeraliile lui Soleimani, arhitect al strategiei iraniene in Orientul Mijlociu, si Abu Mehdi al-Muhandis, liderul de facto al paramilitarilor irakieni pro-iranieni din reteaua Hashd al-Shaabi, s-au derulat sambata la Bagdad si la ele au participat zeci de mii de persoane.In plus, Macron a discutat cu seicul Mohammed bin Zayed despre "ultimele evolutii din criza libiana". Cei doi lideri si-au "exprimat determinarea de a actiona", la doua zile dupa autorizarea de catre parlamentul turc a desfasurarii armatei turce in Libia, a subliniat Palatul Elysee. Ei au pledat in special pentru o incetare a focului si pentru ca "negocierile inter-libiene sa se reia in cel mai scurt termen".Deputatii turci au aprobat joi o motiune care ii permite presedintelui Recep Tayyip Erdogan sa trimita soldati in Libia pentru a sustine guvernul de uniune nationala cu sediul la Tripoli impotriva ofensivei maresalului Khalifa Haftar, omul forte din estul Libiei.