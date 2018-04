Macron, inaintea vizitei de stat in SUA: Nu faci razboi comercial cu aliatii! Ce spune despre Putin si acordul cu Iran

"Sa nu fim naivi cu Rusia"

Fara plan B in privinta Iranului

Macron a declarat ca are cu Donald Trump o relatie puternica, pentru ca sunt amandoi "nonconformisti ai sistemului". Presedintele francez va ajunge luni, in Washington, in prima vizita de stat a unui lider strain din mandatul prezidential al lui Donald Trump.Amintim ca SUA, Franta si UK au lansat, in 14 aprilie, un atac cu rachete in Siria pentru a sanctiona regimul presedintelui Bashar al-Assad dupa atacul cu arme chimice comis la periferia orasului Damasc in urma cu cateva saptamani.Macron sustine ca, daca comunitatea internationala se retrage din Siria, va lasa tara la mana regimului presedintelui Bashar al-Assad."Si ei vor pregati noul razboi. Vor alimenta noii teroristi", a avertizat Macron."Chiar si dupa ce se termina razboiul impotriva Statului Islamic, SUA, Franta si aliatii, toate tarile din regiune - chiar si Rusia si Turcia - vor avea un rol important de jucat in recrearea Siriei", sustine liderul de lo Paris.El a continuat sa vorbeasca despre planurile Statelor Unite de a impune noi tarife la otel si aluminiu, reiterand ideea ca Europa ar trebui sa fie exceptata de la acestea."Sper... ca se va hotari (Donald Trump - n.red.) sa acorde o exceptie pentru Uniunea Europeana. Nu faci razboi comercial cu aliatii tai", a sustinut Macron."Daca declari razboi tuturor - razboi comercial cu China, razboi comercial cu Europa, razboi in Siria, razboi impotriva Iranului - nu functioneaza. Suntem aliati", subliniaza presedintele francez.Presedintele francez a avertizat, de asemenea, impotriva "slabiciunilor" aratate Rusiei si presedintelui Vladimir Putin, care este "obsedat de ingerinta in democratiile noastre"."Este puternic si inteligent. Dar sa nu fim naivi. Este obsedat de ingerinta in democratiile noastre", a precizat Macron."Cred ca nu ar trebui sa fim niciodata slabi in fata lui Putin. Cand esti slab, el se foloseste de asta. Si e bine pentru el, e parte dintr-un joc faptul ca a creat multe stiri false. Are o propaganda puternica si intervine peste tot... pentru ca democratiile noastre sa fie cat mai fragile. El crede ca asta e bine pentru tara lui", a evidentiat presedintele francez."Este un om extrem de puternic, un presedinte puternic. Isi doreste o Rusie mareata. Este extrem de dur cu minoritatile si oponentii sai, si are o idee de democratie diferita de a mea", a adaugat Macron.Macron a mai spus ca il respecta si il cunoaste pe Putin, dorindu-si sa lucreze cu el.Relatiile cu Rusia vor reprezenta una dintre problemele care se inscriu pe agenda discutiilor cu omologul sau american.Trump va decide pe 12 mai daca discutiile cu Parisul, Berlinul si Londra privind masuri mai dure impotriva Iranului au avansat suficient. Daca el simte ca "erorile" din acordul incheiat cu Iranul in 2015 (denumit si planul de actiune cuprinzator/JCPOA) nu au fost corectate, s-ar putea sa decida retragerea din acord, deschizand astfel calea unor noi sanctiuni impuse de SUA Iranului.Acordul din iulie 2015 - incheiat intre Iran si Grupul Celor Sase (China, Franta, Germania, Regatul Unit, Rusia si Statele Unite) - a permis ridicarea unei parti a sanctiunilor internationale impuse Iranului in schimbul unor garantii din partea Republicii islamice cu privire la caracterul exclusiv civil al programului sau nuclear.Presedintele Trump denunta acordul cu regularitate si a refuzat, la jumatatea lui octombrie, sa-l "certifice", catalogandu-l drept "unul dintre cele mai rele" incheiate vreodata de Statele Unite.Macron ar putea fi singurul care sa il convinga pe Trump sa nu iasa din acord, potrivit France24 , pentru ca el are relatii mai bune cu liderul de la Casa Alba decat premierul britanic Theresa May sau cancelarul german Angela Merkel.Macron l-a rugat deja pe Trump sa nu renunte la acord, in special in absenta unei alternative."Nu am un plan B privind Iranul. Deci acesta va fi unul dintre subiectele pe care le vom discuta", a conchis Macron.Trump cere eliminarea din acord a clauzelor de caducitate pentru unele restrictii pe care SUA le impun Iranului, reguli mai dure privind inspectiile si limitarea dezvoltarii de catre Teheran a rachetelor cu raza lunga de actiune.