Macron isi schimba pozitia fata de extinderea UE: Nu mai exclude inceperea negocierilor cu Albania si Macedonia de Nord

''Asteptam cu toti raportul Comisiei Europene, in luna martie, privind cele doua tari'', a declarat seful statului francez in cadrul Conferintei privind Securitatea de la Munchen.''Trebuie sa vedem ce va spune Comisia despre situatia progreselor asteptate si, in functie de acest lucru, daca rezultatele sunt pozitive si increderea este stabilita, ar urma sa putem deschide apoi negocierile'', a explicat Macron.El a refuzat, totusi, ideea unui blocaj exclusiv francez in acest dosar. ''Salut marele curaj care consta in a te ascunde in spatele Frantei atunci cand exista un dezacord, dar va pot spune ca sunt mai multe state impotriva deschiderii negocierilor cu Macedonia si Albania'', a spus Emmanuel Macron.Comisia Europeana a prezentat recent o procedura de aderare la UE mai stricta si reversibila, pentru a raspunde astfel conditiilor puse de Franta in cazul celor doua tari, inaintea summitului din luna mai privind Balcanii Occidentali.Propunerea nu schimba regulile pentru aderare, dar aceasta se va baza pe merite si va fi supusa anumitor conditii.In afara de Macedonia de Nord si Albania, alte patru tari din Balcanii Occidentali - Bosnia, Kosovo, Muntenegru si Serbia - aspira sa devina membre ale UE.