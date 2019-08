Macron nu accepta reprimirea Rusiei in G8 si vrea sa salveze acordul nuclear cu Iranul

Macron vrea sa salveze acordul nuclear iranian

"Cred ca sa spunem ca Rusia poate reveni neconditionat ar semnala o slabiciune a G7. Ar fi o eroare strategica pentru noi si consacrarea acestei epoci a impunitatii", a afirmat liderul de la Paris, potrivit postului Euronews citat de Mediafax.Macron crede ca este necesar sa fie solutionata criza din Ucraina inainte ca Rusia sa poata reveni in grup, chiar daca este in continuare vital ca statele occidentale sa discute crizele internationale cu Moscova.Declaratiile liderului francez vin in contextul informatiilor potrivit carora presedintele Statelor Unite, Donald Trump, ar fi discutat cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre o eventuala revenire a Rusiei in grupul G8. Trump a spus si ca Vladimir Putin ar trebui sa fie invitat la summit-ul G7 din 2020.Insa Macron este concentrat pe summit-ul G7, ce va avea loc sambata la Biarritz, in sud-vestul Frantei. El a anuntat ca va primi cu o zi inainte reprezentanti iranieni pentru a lucra asupra unor propuneri pentru salvgardarea acordului nuclear international privind programul nuclear iranian, relateaza AFP preluata de Agerpres.Seful statului francez se va intalni, vineri, la Paris cu ministrul iranian al Afacerilor Externe, Mohammad Javad Zarif, potrivit agentiei de presa oficiale Irna.Franta este parte a acordului international privind dosarul nuclear iranian incheiat in 2015 si a condus eforturile europene pentru a salva textul dupa retragerea unilaterala a presedintelui american Donald Trump in mai 2018, urmata de restabilirea de catre Washington a unor sanctiuni impotriva Teheranului.Incheiat intre Iran si grupul 5 + 1 (Statele Unite, China, Rusia, Regatul Unit, Franta si Germania), acordul a permis ridicarea unei parti a sanctiunilor impotriva Teheranului in schimbul angajamentului Iranului de a nu achizitiona arme nucleare.