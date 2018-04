Macron propune ca UE sa finanteze colectivitatile care primesc migranti: Nu vreau sa fac parte dintr-o generatie de somnambuli!

Nu vreau sa fac parte dintr-o generatie de somnambuli

"Propun sa se creeze un program european care sa sustina in mod direct finantarea colectivitatilor locale care primesc si integreaza refugiati", a declarat el, citat de AFP.In opinia lui Macron, este vorba despre unul dintre dosarele in care "trebuie sa obtinem rezultatele tangibile".In acest scop, a subliniat Macron, este necesar "sa se deblocheze dezbaterea cu privire la 'regulamentul de la Dublin' si relocalizari, dar sa se depaseasca aceasta dezbatere, construind solidaritatea interna si externa de care Europa are nevoie".Statele membre UE si-au dat termen pana in iunie sa se puna de acord asupra unei reforme a "regulamentului de la Dublin", care desemneaza ce tara este responsabila sa solutioneze o cerere de azil in Europa.Acest dispozitiv - criticat - o incredinteaza intotdeauna tarilor in care se intra pe teritoriul UE, facand sa apese o povara disproportionata asupra unor state ca Grecia si Italia. Insa o reformare a dispozitivului este blocata de peste doi ani.Comisia Europeana (CE), sustinuta de Berlin, propune impartirea primirii prin cote de "relocalizare", care sa fie declansate numai in cazul unor crize ca cea din 2015, cand 1,26 de milioane de persoane ai cerut azil in UE.Insa mai multe tari - cu Polonia si Ungaria in frunte - refuza categoric orice idee de repartizare obligatorie, subliniind asupra opozitiei opiniilor lor publice fata de asemenea masuri.In pofida unei absente a consensului, UE a adoptat in 2015 un plan exceptional de "relocalizare" din Italia si Grecia, in baza unor cote obligatorii de primire, care a expirat in septembrie 2017 si pe care mai multe tari din Europa de Est au refuzat sa-l aplice.Seful statului francez a indemnat, de asemenea, la o campanie energica in vederea alegerilor europene de anul viitor, in contextul in care Uniunea Europeana se pregateste de retragerea Regatului Unit si se confrunta cu o ascensiune a nationalismului, relateaza Associated Press.Macron le-a transmis europarlamentarilor ca "este important sa existe o dezbatere democratica, critica, cu privire la ceea ce este Europa" inaintea alegerilor europene prevazute in mai 2019.Presedintele francez a indemnat la "apararea cu fermitate" a unei "suveranitati europene reinventate" in fata tentatiei "autoritare" in anumite state membre ale Uniunii Europene (UE), scrie AFP."Eu vreau sa apartin unei generatii care va fi decis sa-si apere ferm democratia (...). Nu voi ceda niciunei fascinatii pentru regimurile autoritare", a declarat Macron in discursul sau."Nu vreau sa fac parte dintr-o generatie de somnambuli", a adaugat elCetatenii vor "un nou proiect" al UE, care sa le abordeze ingrijorarile si temerile, intr-o lume in care aliati ca Statele Unite intorc spatele comertului multilateral si Acordului de la Paris cu privire la lupta impotriva modificarilor climatice, a subliniat el.Democratia este "cea mai buna sansa" a UE in lupta impotriva ascensiunii nationalismului pe continent, a declarat Macron.Modelul democratic al UE este "unic in lume" si este necesar sa fie aparat in fata disensiunilor intre statele membre, a indemnat locatarul Palatului Elysee."In fata autoritarismului, raspunsul nu este autoritarismul democratic, ci autoritatea democratiei", a declarat presedintele francez.El a indemnat statele membre UE sa apere valorile libertatii, egalitatii si diversitatii.Intr-un interviu acordat duminica, el a declarat ca "acum se decide soarta Europei".Macron vrea ca UE sa "avanseze impreuna cu cei care vor sa inainteze, iar cei care nu vor sa o faca vor fi nevoiti sa accepte sa ramana la marginea Europei".El indeamna la o reformare a zonei euro.Franta si Germania intentioneaza sa ajunga la un acord cu privire la reformele vizand UE pe care le propune seful statului francez pana in iunie.Macron se intalneste joi cu Merkel la Berlin.