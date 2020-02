Macron: Rusia va continua sa incerce sa destabilizeze democratiile occidentale

Ziare.

"Cred ca Rusia va continua sa incerce sa destabilizeze, fie prin actori privati, fie direct prin servicii, fie prin reprezentanti", a afirmat el in timpul unei conferinte despre securitate, la Munchen, numind-o un "actor extrem de agresiv" in acest domeniu.In cadrul aceleiasi conferinte, presedintele francez s-a aratat "ingrijorat" de lipsa de reactie a Germaniei fata de Europa si proiectele sale de reforma in UE, scrie AFP."Nu am frustrari, sunt ingrijorat", a spus el la Conferinta pe securitate de la Munchen, solicitand "raspunsuri clare" ale Frantei si Germaniei si partenerilor lor despre provocarile europene in fata declinului american si a dezvoltarii Chinei."Cheia in urmatorii ani este de a ajunge cat mai repede la elementele de suveranitate la nivel european", precum apararea, a spus Macron, subliniind o mare dezordine mondiala cu privire la acest domeniu.