Macron s-a intalnit cu Boris Johnson: Renegocierea acordului de Brexit nu este o optiune

", a declarat el, primindu-l pe premierul britanic Boris Johnson la Palatul Elysee, cu doua zile inaintea summit-ului G7."Sunt, precum cancelarul Merkel, increzator in faptul ca inteligenta colectiva, vointa noastra de a construi ne permit sa gasim ceva inteligent in 30 de zile, daca exista si o bunavointa din partea celuilalt. Asta este ceea ce vreau eu sa cred", a adaugat el in fata presei, apreciind ca ""."Backstop"-ul, o dispozitie controversata cu privire la Irlanda de Nord din acordul Brexit-ului incheiat intre Londra si Bruxelles, dar refuzat de Parlamentul britanic, prevede ca, in lipsa unei solutii mai bune, la finalul perioadei de tranzitie, si in vederea evitarii unei reimpuneri a unei frontiere intre provincia britanica Irlanda de Nord si Republica Irlanda, Regatul Unit sa ramana cu totul intr-un "teritoriu vamal" cu UE.Boris Johnson apreciaza ca acest dispozitiv aduce atingere "suveranitatii statului britanic" si l-ar impiedica sa poarte o politica comerciala independenta fata de reglementarile UE."Solutiile tehnice sunt disponibile cu usurinta", a dat asigurari premierul britanic, adaugand ca Regatul Unit nu vrea "cu niciun pret sa reimpuna controale la frontiera"."Eu vreau un acord", a subliniat Boris Johnson. "Eu cred ca noi putem sa avem un acord si un acord bun", a adaugat el, declarandu-se "incurajat" de intalnirea sa, miercuri, cu cancelarul Angela Merkel. Merkel, care l-a primit miercuri la Berlin, a apreciat ca este posibil sa se ajunga "in urmatoarele 30 de zile" la un acord cu Londra, in vederea evitarii unui divort ne-negociat intre regat si Uniune la 31 octombrie.Presedintele francez - reputat din cauza inflexibilitatii sale - declara imediat caPresedintia franceza si-a exprimat, la randul sau, rezervele fata de sansele evitarii unui "Brexit dur", temut in lumea de afaceri de pe ambele maluri ale Canalului Manecii, apreciind ca "astazi, scenariul central al Brexitului este cel al 'no deal'-ului".In fata lui Johnson, Macron a insistat asupra respectarii a doua conditii cu privire la "backstop" - si anume "garantarea stabilitatii in Irlanda" si "asigurarea integritatii pietei unice".