Macron se felicita ca a "trezit" NATO cu "moartea cerebrala". Ce spune despre rachetele Rusiei

Mai mult, el s-a declarat mandru in legatura cu aceasta declaratie si a insistat ca era nevoie de un "semnal de alarma'"in cadrul NATO, intr-o conferinta de presa comuna cu secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, in finalul unei intalniri cu acesta la Paris, informeaza dpa."Poate era nevoie de un semnal de trezire (). A fost dat si ma bucur ca prioritatea este mai degraba sa reflectam asupra scopurilor noastre si a obiectivelor noastre strategice", a spus presedintele francez.Verdictul dur al lui Macron inaintea summit-ului NATO din 3-4 decembrie la Londra a suscitat o reactie puternica din partea omologilor sai europeni care cred ca Europa are inca nevoie sa se bazeze foarte mult pe Alianta Nord-Atlantica pentru apararea sa."Intrebarile pe care le-am pus sunt intrebari deschise pe care noi inca nu le-am rezolvat", a spus Macron, joi, in urma discutiilor purtate cu Stoltenberg la Paris, subliniind ca acestea vizeaza pacea in Europa, relatiile cu Rusia, problema Turciei si de a sti cine este dusmanul comun, conform dpa."Ultimele doua summit-uri au fost consacrate doar modului cum am putea lucra ca sa putem usura costul financiar pentru SUA", principalul contributor al Aliantei, a afirmat presedintele francez, exprimandu-si regretul fata de "deconectarea flagranta si inacceptabila" a discutiilor din cadrul NATO timp de doi ani in jurul valorii contributiei financiare americane de adevaratele provocari care stau in fata Aliantei.In acelasi timp, Emmanuel Macron si-a exprimat dorinta ca europenii sa se asocieze negocierilor cu privire la tratatul care urmeaza sa inlocuiasca acordul ruso-american din 1987 asupra Fortelor Nucleare Intermediare (IFN), dupa denuntarea acestuia din urma de catre SUA si suspendarea participarii Rusiei la acesta."Nu ne putem delega securitatea unui acord bilateral in care niciun european nu este implicat", a declarat presedintele francez in conferinta de presa cu secretarul general al NATO. Este necesara o "implicare a europenilor in acest viitor tratat", a afirmat el.Totodata, presedintele francez a negat ca a acceptat propunerea rusa privind instituirea unui moratoriu asupra desfasurarii de rachete cu raza scurta si medie de actiune in Europa, dar a spus ca este important ca initiativa Kremlinului sa nu fie pur si simplu respinsa. "Franta nu a acceptat absolut" deloc aceasta propunere, dupa ce Kremlinul a afirmat anterior ca seful statului francez ar fi acceptat instituirea moratoriului la desfasurarea de rachete intermediare in Europa."Dar noi o consideram ca baza de discutii, nu ar trebui doar sa o respingem. Sa fim seriosi, vorbim despre securitatea Europei", a remarcat el.La randul sau, Jens Stoltenberg a subliniat ca, in pofida dezacordurilor existente in interiorul Aliantei, "bazele NATO sunt solide". "Vom continua sa ne adaptam, sa ne modernizam si vom analiza impreuna cum putem consolida si mai mult rolul politic al NATO", a afirmat secretarul general al organizatiei.Dar, a insistat Stoltenberg, in starea actuala, Uniunea Europeana singura "nu poate sa apere Europa" si nu se poate substitui Aliantei Nord-Atlantice. "Ambele sunt fatetele aceleiasi medalii", a spus el.Macron si Stoltenberg si-au exprimat dorinta de a "asigura succesul" summit-ului liderilor celor 29 de tari membre ale NATO saptamana viitoare la Londra (marti si miercuri), cu ocazia implinirii a 70 de ani de la crearea Aliantei.Reactia Moscovei nu s-a lasat asteptata. Kremlinul a declarat ca presedintele Macron a raspuns la initiativa Moscovei privind impunerea unui moratoriu asupra desfasurarii de rachete in Europa.Rusia a propus un moratoriu asupra desfasurarii de rachete cu raza medie si scurta de actiune in Europa dupa incetarea oficiala a Tratatului IFN in august. NATO calificase aceasta propunere facuta de presedintele rus Vladimir Putin drept una care nu ar trebui luata in seama, intrucat Rusia ar fi desfasurat deja rachete care cad sub incidenta IFN in partea europeana a Federatiei Ruse, ceea ce Moscova neaga."Desigur, raspunsul (lui Macron) nu este detaliat. Dar, cel putin, acesta a exprimat o intelegere pentru preocuparea (Rusiei) si si-a exprimat dorinta pentru dialog" cu privire la acest subiect, a afirmat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Interfax.Peskov a spus ca presedintele rus Vladimir Putin ar putea aborda aceasta chestiune in marja negocierilor de la Paris, preconizate pentru 9 decembrie, in problema conflictului din estul Ucrainei.Tratatul IFN interzicea utilizarea anumitor tipuri de rachete balistice si de croaziera sol-sol cu raza medie de actiune, cu o raza de actiune intre 500 si 5.500 de kilometri.Potrivit Palatului Elysee, Emmanuel Macron urmeaza sa se intalneasca cu mai multi alti lideri pana la summit-ul de saptamana viitoare, printre care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, cancelarul german Angela Merkel si premierul britanic Boris Johnson.Dupa moartea celor 13 militari intr-o coliziune intre doua elicoptere in Mali, presedintele francez a subliniat ca urmeaza sa le ceara aliatilor, cu aceasta ocazie, o "mai mare implicare" impotriva "terorismului" in Sahel, unde Franta, care a stationat in regiune aproximativ 4.500 de oameni, "actioneaza in contul tuturor".El a anuntat ca este pregatit sa revada "toate optiunile strategice" ale Frantei in Sahel si ca, in acest cadru, "o mai mare implicare a aliatilor va fi benefica"."Proclamarea atasamentului fata de securitatea colectiva nu este suficienta. O alianta adevarata inseamna fapte, nu vorbe", a subliniat Macron.Potrivit Parisului, acest apel se adreseaza mai ales celorlalte tari europene, dintre care unele sunt implicate, ca Germania si Danemarca, si care nu presupune lansarea unei operatiuni NATO.