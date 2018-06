Macron, unui pusti care i-a spus "Manu": Poti face pe imbecilul, dar imi spui domnule presedinte (Video)

Ziare.

"Nu, asta nu poti...", a tunat presedintele in timp ce strangea mana unor elevi care au asistat la ceremonie la Suresnes (Hauts-de-Seine)."Te afli la o ceremonie oficiala, te comporti cum trebuie. Poti face pe imbecilul, dar azi se canta Marseilleza si Cantecul Partizanilor. Imi spui domnule presedinte al Republicii sau domnule. De acord?", a spus seful statului adresandu-se adolescentului care se sprijinea de bariera in fata sa.Atunci, tanarul, care a intonat primele cuvinte ale Internationalei socialiste, la apropierea sefului statului si-a cerut scuze si i-a spus "da, domnule presedinte"."E bine. Si faci lucrurile bine. In ziua in care vrei sa faci revolutie, inveti mai intai sa obtii o diploma si sa te hranesti singur, de acord? Iar atunci le vei da lectii altora", a adaugat Emmanuel Macron, dupa care l-a batut usor pe brat.Presedintele si-a continuat apoi baia de multime intr-o atmosfera destinsa.Aceasta nu este prima data cand presedintele francez tine lectii in timpul unei deplasari.In plina campanie electorala, el i-a spus unui muncitor in greva ca "cea mai buna modalitate a plati un costum este sa muncesti".Mai de curand, el a apreciat intr-un videoclip difuzat de consiliera sa de la Palatul Elysee ca ajutoarele sociale sunt prea scumpe si nu scot "oamenii din saracie".