Macron va anunta un nou candidat din partea Frantei pentru CE dupa summitul european

"Premisa obligatorie" pentru numirea candidatului francez este "de a organiza o majoritate politica de actiune pentru urmatorii cinci ani", a explicat presedintia franceza cu doua zile inainte de summitul de la Bruxelles, potrivit AFP.Si asta pentru ca "vom avea o dificultate de a actiona" la nivel european "daca nu vom tine cont de tensiunile" din Parlamentul European, care a respins comisarii propusi de Franta, Ungaria si Romania, si de votul strans din iulie in favoarea noii presedinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.In opinia Palatului Elysee, ar fi "distructiv sa ne inchidem intr-o astfel de ambianta" de "tensiuni intre familiile politice" si de "dorinta de revansa". "Avem un interes comun, foarte important, ca lucrurile sa se stabilizeze in zilele care vin", a adaugat presedintia franceza.Emmanuel Macron va avea prin urmare "contacte politice cu ocazia Consiliului European" de la Bruxelles, in special participand joi la pranz la reuniunea Renew Europe, miscarea de centru la care a afiliat partidul prezidential LREM dupa alegerile europene, conform Palatului Elysee.Pentru moment, nu a fost avansate niciun nume si nicio data pentru inlocuirea lui Sylvie Goulard, vizata de o ancheta judiciara in Franta si respinsa joi din motive etice de catre eurodeputati. Dupa aceasta respingere usturatoare, Macron a vorbit despre o "criza politica" in Europa.Este pentru prima data cand un candidat propus de Franta pentru un post de comisar este respins de catre Parlamentul European. Sylvie Goulard ar fi urmat sa primeasca portofoliul larg al Pietei Interne, care cuprinde politica industriala, digitala, de aparare si spatiala.Macron a discutat despre acest dosar in cadrul unor intrevederi pe care le-a avut cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, duminica, si cu Ursula von der Leyen, luni. El urmeaza sa mai aiba o intalnire cu Merkel si miercuri pentru un consiliu de ministri franco-german la Toulouse, in sud-vestul Frantei, unde este de asemenea asteptata in cursul serii si viitoarea presedinta a Comisiei.