Manevre de culise. Macron nu se impaca deloc cu ideea ca Weber va fi seful CE

Liderul de la Elysee are cu atat mai multa nevoie de aliati, cu cat tocmai a pierdut o importanta parghie de influenta in noul Parlament European, odata cu decizia lui Nathalie Loiseau, lidera eurodeputatilor pro-Macron, de a renunta la conducerea noului grup impulsionat de presedintele francez in legislativul european si denumit(Innoim Europa).Acest al saselea summit al tarilor din sudul Europei (Italia, Franta, Malta, Grecia, Cipru, Spania si Portugalia) va fi consacrat gestionarii migrantilor si chestiunilor climatice, relateaza AFP.Insa presedintele francez doreste sa profite de aceasta reuniune pentru a-si ralia partenerii din sud atat in ce priveste planurile sale pentru agenda europeana, cat si pentru numele celor care vor fi numiti sa conduca institutiile UE, sau macar asupra profilurilor acestora, dorind desigur ca printre ei sa fie cat mai multi dintre favoritii sai.De pilda, Macron nu vrea ca in postul de presedinte al Comisiei Europene sa fie numit germanul Manfred Weber, candidatul grupului PPE, argumentand ca profilul acestuia "nu corespunde experientei necesare pentru presedintia Comisiei".Conform anturajului presedintelui francez, acesta ar prefera ca un asemenea post sa fie ocupat de catre daneza Margrethe Vestager, francezul Michel Barnier ori olandezul Frans Timmermans, printre alte posibile nume evocate fiind presedinta Lituaniei, Dalia Grybauskaite, sau sefa Bancii Mondiale, bulgaroaica Kristalina Georgieva.Cat despre subiectele de pe agenda, obiectivul unei Europe "neutre in carbon" pana in anul 2050 ar putea intruni consensul participantilor la summit-ul din Malta, probabil nu insa si cel al migratiei, chestiune ce provoaca divergente mai ales intre Italia si Franta.In timp ce Italia isi inchide porturile pentru navele ONG-urilor cu migranti africani, Franta cere ca acestia sa fie autorizati sa debarce in portul european cel mai apropiat si apoi redistribuiti intre statele UE cei eligibili sa primeasca azil."Odata cu venirea verii, acest subiect se va amplifica in urma debarcarilor din saptamanile si chiar zilele urmatoare", a avertizat presedintia franceza.