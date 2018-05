Maria Grapini a avut o disputa cu presedintele Macron in plenul Parlamentului European (Video)

Ziare.

Presedintele francez a exprimat de mai multe ori dorinta ca statul pe care il conduce si Germania "sa fie o putere peste celelalte state", scrie Mediafax Grapini l-a felicitat pe Macron pentru ce a spus in plen si a spus ca e de acord ca "nu trebuie sa avem o democratie autoritara, ci sa avem autoritatea democratiei", insa l-a intrebat: "nu credeti ca declaratiile dumneavoastra legate de faptul ca Franta si Germania trebuie sa fie nucleul dur si sa conduca si aceasta aroganta de a fi o putere peste celelalte state nu duc la euro-scepticism?"."Cum sa convingem noi cetatenii din tara mea, din Romania, ca sunt egali la masa negocierilor, daca dumneavoastra ati declarat ca vreti o Europa cu 2 viteze, ca vreti sa fie doua state mai state decat celelalte? Cum sa facem sa reformam Europa, despre care dumeavoastra ati vorbit, daca vreti aceasta discrepanta intre statele membre?", l-a intrebat Grapini pe Macron.In replica, seful statului francez i-a spus ca exista deja o Europa cu mai multe viteze: "Exista Europa euro-ului, Europa Schengen-ului, exista deja o Europa cu mai multe viteze, dar sarcina pe care o avem noi este sa nu declaram aceste cluburi ca fiind inchise si sa nu decidem ca noi suntem arbitrari cu privire la modul in care noi dorim sa-i primim pe unii in aceste cercuri sau nu".El a mai aratat ca, pentru a avansa in Europa, este nevoie ca "cei mai puternici, cei mai ambitiosi sa poata avansa", pentru ca doar asa a reusit Europa sa mearga inainte."Daca Europa ar fi asteptat intotdeauna dupa tot clubul, imi cer iertare sa va spun, nu ati fi aici. Europa s-a nascut din ambitia unora care au luat cateodata riscuri nebune si care au urmarit aceste riscuri", a fost replica presedintelui francez.