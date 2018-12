Pe fondul protestelor violente, popularitatea lui Macron a scazut la un nou minim

Ziare.

Ratingul lui Macron de aprobarein sondajul efectuat la sfarsitul saptamanii trecute, in scadere cu sase puncte in luna precedenta. Ratingul lui Philippe, noteaza Reuters.Scorul presedintelui francez se potriveste cu ratingul scazut al predecesorului sau Francois Hollande la sfarsitul anului 2013, potrivit Paris Match. Hollande a fost considerat atunci cel mai putin popular lider din istoria franceza moderna.Sondajul a fost realizat de Ifop-Fiducial pentru Paris Match si Sud Radio.Primele demonstratii ale "vestelor galbene" au avut loc pe 17 noiembrie pentru a contesta cresterea preturilor la combustibili si de atunci au evoluat intr-o miscare de protest mai larga si revolta anti-Macron.Protestele de la Paris din 1 decembrie au devenit deosebit de violente, cu Arcul de Triumf si bulevardul Champs-Elysees supuse unor acte de vandalism si jafuri in masa.