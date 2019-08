Razboi al declaratiilor Bolsonaro - Macron, dupa ce presedintele Braziliei a jignit-o pe prima doamna a Frantei

Ziare.

Braziliencelor le este, probabil, rusine cu Jair Bolsonaro, a spus luni Emmanuel Macron, ca raspuns dupa ce presedintele Braziliei a ironizat-o pe sotia lui pe Facebook, scrie Reuters.In ultimele zile, cei doi lideri au fost protagonistii unui schimb acid de replici. Macron l-a invinuit pe Bolsonaro de situatia din Padurea Amazoniana si ca a mintit legat de politica privind schimbarea climatica.Bolsonaro a publicat duminica, pe Facebook, o imagine prin care face comparatie intre sotia lui, Michelle, in varsta de 37 de ani, si cea a lui Macron, Brigitte, in varsta de 66 de ani."Nu umiliti omul, hahahah", a scris Bolsonaro, iar comentariul lui a fost criticat ca sexist.Intrebat despre asta luni, la conferinta de la Biarritz, unde liderii G7 s-au adunat in weekend, Macron a calificat comentariile ca "extrem de lipsite de respect" la adresa sotiei lui."Este trist. Este trist in primul rand pentru el si pentru brazilieni. Braziliencelor probabil le este rusine cu presedintele lor", a spus Macron. "Pentru ca stimez poporul brazilian, sper ca foarte curand sa aiba un presedinte care sa se ridice la nivelul misiunii sale", a adaugat presedintele francez.Tot luni, Bolsonaro a denuntat planul lui Macron de a crea o alianta internationala pentru protejarea Amazonului. El a scris pe Twitter ca astfel Brazilia va fi tratata ca o colonie.Macron a afirmat ca a fost mintit de Bolsonaro referitor la angajamentele luate de presedintele brazilian pentru lupta impotriva schimbarii climatice.In luna iulie, presedintele brazilian de extrema dreapta a anulat intalnirea pe care o avea programata cu ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian, preferand sa meaga la frizer.