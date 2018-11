Reactia lui Macron dupa protestele de la Paris: Rusine! Nu e loc pentru astfel de violente in Franta

Merci a nos forces de l'ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte a ceux qui les ont agressees. Honte a ceux qui ont violente d'autres citoyens et des journalistes. Honte a ceux qui ont tente d'intimider des elus. Pas de place pour ces violences dans la Republique. - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 24, 2018

"Multumiri fortelor noastre de ordine pentru curajul si profesionalismul lor. Rusine celor care le-au agresat. Rusine celor care s-au manifestat violent fata de alti cetateni si jurnalisti. Rusine celor care au incercat sa intimideze parlamentari. Nu exista loc pentru aceste violente in Republica", a scris pe Twitter seful statului francez.Inaintea acestei reactii, noteaza AFP, presedintia si guvernul nu facusera niciun comentariu legat de noile manifestatii ale "vestelor galbene" care cer in special anularea cresterii taxelor la carburanti si masuri privind puterea de cumparare.Ministrul de Interne, Christophe Castaner, a denuntat violentele din mai multe locuri din Franta, in cursul carora s-au operat 130 de retineri, dintre care 42 la Paris.Mai putin semnificativa la nivel national decat a fost saptamana trecuta, mobilizarea "vestelor galbene" s-a soldat sambata cu ciocniri intre manifestanti si fortele de ordine in centrul Parisului si cu mai multe retineri.La ora 14:00 GMT, aproape 81.000 de manifestanti erau in strada in intreaga tara, fata de 244.000 saptamana trecuta la aceeasi ora, a anuntat Ministerul de Interne.Opt persoane au fost ranite, dintre care doi jandarmi, fata de 106 saptamana trecuta, a adaugat aceeasi sursa.Celebrul bulevard Champs-Elysees din Paris, unde autoritatile au interzis protestele pe o anumita portiune, a fost teatrul principal al incidentelor de sambata.De dimineata, manifestantii s-au ciocnit cu fortele de ordine, aruncand cu obiecte si construind baricade, in timp ce jandarmii si politistii antitero au raspuns cu gaze lacrimogene si tunuri cu apa.Catre orele 16H00 GMT, pompierii au intervenit pentru a stinge diverse incendii la baricade, care degajau un fum gros si negru.Intre timp, in restul Frantei, aveau loc numeroase actiuni pasnice, in cadrul acestei celei de-a doua mari zile de mobilizare, la o saptamana de la debutul miscarii.Acest "act 2" nu a avut totusi succesul mobilizarii de sambata trecuta, cand aproape 300.000 de oameni au blocat drumurile si zonele strategice in intreaga Franta.Deocamdata, miscarea poate conta pe sprijinul larg al francezilor: potrivit unui sondaj al institutului BVA, 72% dintre francezi aproba revendicarile "vestelor galbene". Ramane de vazut daca aceasta mobilizare va influenta politica presedintelui Emmanuel Macron, vizat direct de sloganurile manifestantilor, care i-au cerut demisia.