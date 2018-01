Reforma Macron: Francezii capata dreptul de a face greseli in relatia cu statul

Ziare.

com

Potrivit Guvernului, acest articol este "piatra de temelie" pentru o lege dedicata "unui stat aflat in serviciul unei societati demne de incredere", scrie AFP.Aceasta lege face parte din reformele pe care presedintele Emmanuel Macron le-a promis in perioada campaniei sale electorale, astfel incat cetatenilor sa li se permita sa actioneze gresit, dar cu buna-credinta, in relatiile cu autoritatile, fara sa riste sa fie sanctionati la prima abatere.In acest fel, administratia va fi cea care va trebui sa dovedeasca faptul ca un cetatean a actionat cu rea-credinta."Este o revolutie in relatiile dintre administratie si administrati", a scris Gerald Darmanin, ministrul insarcinat cu Actiunea si Conturile publice, pe contul sau de Twitter Parlamentarii vor trebui sa analizeze zeci de alte articole din proiectul de lege privind extinderea dreptului de a face greseli. Acest drept nu va fi acordat in mai multe cazuri, precum domeniul sanatatii publice.Proiectul de lege se refera la diverse subiecte, de la modificarea procedurilor pentru obtinerea unui acord de instalare a unor ferme eoliene marine, la posibilitatea de a face donatii catre biserici prin SMS.