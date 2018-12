Unde greseste Macron si ce se ascunde in spatele scenelor de razboi din Paris

Dar cat de progresista e o agenda ecologica care pedepseste saracii?

Pentru Paris, imaginile de razboi sunt catastrofale

Eusebiu Slavitescu

Ziare.

com

La prima vedere, s-ar zice ca e un conflict intre agenda ecologista si cea sociala. Parte a politicii fiscale de mediu a lui Macron, Guvernul a anuntat o majorare a accizei pe benzina si motorina de la 1 ianuarie anul viitor. Aceasta masura ii afecteaza cel mai mult pe saraci, in special pe cei din mediul rural si suburbii sarace, care nu isi permit masini electrice, chiar daca acestea sunt subventionate generos de Guvern. Asadar, lucrurile par simple - saracii se opun salvarii planetei.Motiv suficient pentru presaca sa arunce zoaie peste protestatari - sunt anti-ecologisti, unii din ei voteaza cu extrema dreapta, sunt violenti. Pentru presaei sunt echivalentul stirbilor nostri, detestati de Liiceanu, echivalentul asistatilor sociali, ai plebei care a iesit in vara in Piata Victoriei la demonstratia organizata de Dragnea.Sunt Franta care miroase urat, care locuieste in afara marilor metropole, care cade prada populismului si care, iata, se opune agendei ecologiste.Cum ramane cu faptul ca cei mai mari poluatori sunt marile companii (100 de companii sunt responsabile pentru 71% din poluare)?Cum ramane cu scutirile pe combustibilul la aeronave, la navele de marfa?Cum ramane cu faptul ca la inceputul acestui an Guvernul discuta despre inchiderea liniilor scurte de cale ferata, care leaga micile localitati periferice de restul tarii?Ca in multe alte situatii, argumentul ecologist se aplica doar poporului. Asa cum in recenta criza economica revenirea din recesiune a fost platita de cei mai saraci, fara ca cei 1% sa stranga cureaua, tot asaProstestele sunt alimentate de dispretul Guvernului fata de francezii modesti. Daca EnMarch cu Macron au venit pe o platforma anti-sistem, acum sunt vazuti ca fiind sistemul.Protestuls-a raspandit inca de la inceput in toata tara. "Vestele galbene" au blocat orase, drumuri, trenuri, tot ce se putea, de aici si amploarea protestului.Daca la inceput au fost 200.000 de oameni, in urmatorul weekend au fost 100.000, iar weekendul trecut au mai participat doar 70.000, probabil din cauza violentelor din Paris.Cat despre autoritati, acestea au gestionat destul de slab situatia avand in vedere numarul de bunuri publice si private distruse . Probabil ca autoritatile i-au lasat in mod expres mai liberi ca sa poate discredita protestul, ceea ce pare ca functioneaza.Cei mai multi protesteaza in pace si liniste. Cei care distrug sunt 1.000/2.000 de oameni maxim. Cel mai probabil de origine araba.In 2003 a mai fost un episod cand Guvernul a cautat sa repatrieze foarte multi magrebieni. Aceleasi scene de razboi s-au regasit atunci pe strazile Parisului.Dupa parerea mea, o sa se termine printr-un compromis. Vedem in weekend cum vor fi lucrurile. Cert este ca situatia este periculoasa, iar pentru Paris, imaginile de razboi sunt catastrofale in conditiile in care Parisul traieste pentru si prin turism (15-20% au scazut in ultimile doua saptamani).Nu se pune in discutie la ora actuala demisia Guvernului si a lui Macron. Desi Franta are un istoric destul de tragic in ce priveste acest tip de comportament, astazi institutiile statului sunt foarte puternice si domnia legii nu se pune in discutie.In acelasi timp, Macron o sa platesca politic pentru prostia asta, vom vedea in luna mai, la europarlamentare. Deja Macron este la 29% popularitate , foarte slab pentru un presedinte dupa 18 luni.Ma astept ca in urmatoarea perioada (chiar astazi se anunta masuri) Guvernul lui Macron sa pregateasca masuri de stanga, care vor putea, eventual, sa creasca popularitatea inaintea alegerilor europarlamentare.