Vestele galbene: Emmanuel Macron se va adresa luni seara poporului francez

Palatul Elysee a anuntat duminica ca Macron, ales presedinte in mai 2017, sa va adresa natiunii luni seara la ora 20:00, ora Parisului (21:00, ora Romaniei), relateaza Reuters.Duminica, muncitorii din Paris si din alte orase au spart vitrinele si au dat foc mai multor automobile, in timp ce pe fondul acestor violente guvernul a avertizat asupra unei cresteri economice mai lente, iar sistemul judiciar se va prabusi din cauza jafurilor si atacurilor asupra politiei.Sambata, pentru cel de-al patrulea weekend la rand, protestatarii au aruncat cu pietre, au incendiat masini si au vandalizat magazine si restaurante, in semn de protest fata de politicile economice ale lui Macron.In dimineata zilei de luni, el se va intalni cu sindicatele, cu organizatiile patronale si cu alesii locali.Ministrul Muncii, Muriel Penicaud, a declarat la televiziunea ICL, ca Macron va anunta masuri "concrete si imediate", dar acest lucru nu ar include cresterea salariului minim."Cresterea salariului minim ar distruge locurile de munca. Multe afaceri mici nu-si pot permite acest lucru si risca sa intre in faliment", a spus ea.Purtatorul de cuvant al guvernului Benjamin Griveaux a avertizat impotriva asteptarilor nerealiste."Nu toate problemele protestatarilor vestelor galbene vor fi rezolvate prin fluturarea unei baghete magice", a spus el.Guvernul a anuntat marti ca va amana cresterea taxelor la combustibil, pentru a incerca sa dezamorseze situatia, insa protestele s-au transformat intr-o rebeliune impotriva lui Macron.